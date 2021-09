Sono tante le novità nelle nuove puntate di Una vita: in particolare le anticipazioni si concentrano su Felicia e sulla sua grande svolta. Ad Acacias arriva Marcos, un uomo tanto affascinante quanto misterioso. Le sue attenzioni concentrano subito sulla bella albergatrice, che tuttavia non sembra ricambiarle. Camino, invece, prosegue la sua triste vita matrimoniale al fianco di Ildefonso, un uomo che non ama e che presto le rivelerà un segreto destinato a spiazzarla.

Una Vita, le anticipazioni delle prossime puntate

Non durerà molto la farsa di Camino e Ildefonso.

Il marchesino si arrabbierà quando la moglie riceverà una misteriosa scatola da parte di Maite. La bella Pasamar, leggendo la lettera della sua amata, si renderà conto di non averla mai dimenticata.

Camino non riuscirà a capire come mai Ildefonso la rifiuta fisicamente. Messo alle strette, il marchese sarà costretto a dirle la verità: non potrà mai "giacere" con lei perché ha subito un'amputazione in guerra.

A raccontare il segreto di Ildefonso sarà Anabel, nel bel mezzo di una festa con tutti i vicini. Camino, commossa dal dolore del marito, deciderà di stargli comunque vicino.

Felipe perde la memoria e Felicia si sposa

Nelle nuove puntate di Una Vita, Felipe farà tremare di paura Genoveva. Deciso a scoprire la verità sulla morte di Marcia, si preparerà a raggiungere Santiago a Cuba.

Sarà Velasco a fermarlo, ordinando a Laura di ucciderlo. L'avvocato si salverà ma finirà in coma e, dopo una delicato intervento chirurgico, perderà la memoria non riconoscendo più Genoveva e i suoi cari.

Intanto, Antonito deciderà di entrare in politica, destabilizzando suo padre e la moglie. Le sue azioni faranno preoccupare non poco i vicini.

Felicia, invece, si deciderà ad accettare la proposta di nozze di Marcos. Felci e innamorati, i due partiranno per la luna di miele. Al suo rientro, la bella albergatrice avrà un'amara sorpresa.

Camino e Maite fuggono a Parigi, spoiler Una Vita

Non è la fine per la storia d'amore tra Maite e Camino. Felicia, rientrata ad Acacias, troverà la figlia mentre sta facendo i bagagli.

Camino le svelerà di essere in procinto di partire con la sua amata alla volta di Parigi, ma sarà lei stessa a rimanere senza parole.

A chiamare Maite e a pregarla di tornare dalla donna che ama è stata proprio Felicia, resasi conto di essere stata solo un ostacolo alla felicità di sua figlia e di averla condannata a un'esistenza infernale.

Madre e figlia si stringeranno in un forte e commosso abbraccio. E così, mentre Felicia e Marcosi inizieranno una nuova vita insieme, Camino e Maite vedranno trionfare finalmente il loro tormentato amore.