Le puntate di Un posto al sole saranno condite di suspense e nuovi risvolti inattesi. Proseguiranno le indagini sull'aggressione a Susanna e qualcosa comincerà finalmente a smuoversi. I medici decideranno di portare avanti il coma della ragazza, mentre Adele nutrirà dei forti sospetti sul suo compagno Mauro. La madre di Susanna, infatti, si ricorderà qualcosa di importante. Non solo Adele, ma anche Manlio vuoterà il sacco rivelando qualcosa di inatteso. Sarà così che spunterà fuori il nome di una figura appartenente al passato della giovane avvocatessa Picardi.

Serena scoprirà qualcosa di spiacevole che le farà comprendere come Viviana sia ancora presente nella vita dello smemorato marito. Amareggiata, la madre di Irene si rivolgerà a Marina, che ormai è diventata la sua confidente. Le trame di Un posto al sole si focalizzeranno anche su altri inquilini di Palazzo Palladini, tra cui Guido e Mariella che riceveranno un aiuto inatteso e finiranno anche per litigare.

Anticipazioni Un posto al sole, i medici prolungano il coma di Susanna

Tante situazioni si ingarbuglieranno per gli inquilini di Palazzo Palladini. Mentre il coma di Susanna Picardi verrà prolungato dai medici, Renato continuerà ad essere tra i sospettati principali della polizia. Quando anche i piccoli Bianca e Jimmy verranno messi al corrente della triste vicenda capitata a Renato, Franco deciderà di fare qualcosa, prendendo in pugno la situazione.

Il lancio del libro di Michele si avvicina a grandi passi e l'uomo sarà più preso che mai dal suo lavoro, trascurando completamente la moglie. Sfruttando la distrazione coniugale del marito, Silvia continuerà a vedersi tranquillamente con lo spasimante Giancarlo, ma presto qualcosa "esploderà".

Guido e Mariella riceveranno un'offerta di aiuto da parte di qualcuno che proprio non si aspettavano: Alberto Palladini!

Pur di contenderselo, i due coniugi finiranno per litigare. Uniti per scovare le prove volte a scagionare Renato, Niko e Franco effettueranno delle indagini per conto loro: riusciranno a centrare l'obiettivo?

Spoiler Un posto al sole, Giulia faccia a faccia con Manlio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che mentre tutti saranno in allerta per cercare il vero colpevole dell'aggressione a Susanna, Adele sarà sempre più disperata e addolorata, a supportarla ci penserà Giulia.

Nel frattempo la proprietaria del caffè Vulcano condurrà una doppia vita, in quanto indecisa tra il marito Michele e l'amante Giancarlo. Ben presto, però, questo suo tenere il piede in due scarpe la porterà a trascurare un appuntamento al quale suo marito teneva in maniera particolare.

Del tutto convinto di poter ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quello che l'assicurazione gli ha offerto, Guido riporrà tutte le sue speranze in Alberto. Mentre Giulia si accingerà ad avere un faccia a faccia con Manlio, Franco riuscirà a scovare una pista investigativa che potrebbe rappresentare una svolta all'interno delle indagini riguardanti l'aggressione a Susanna.

La rivelazione di Manlio nelle nuove puntate di Un posto al sole

Le nuove puntate di Un posto al sole si concentreranno in particolar modo sul nuovo compagno di Adele, Mauro. La madre di Susanna arriverà al punto di dubitare dell'integrità dell'uomo e non saprà se rivelare a Giulia e Niko del fatto che alla figlia non piacesse affatto Mauro. Anche Manlio avrà qualcosa di importante da rivelare. Nello specifico, l'ex marito di Adele farà presente che di recente un personaggio molto vicino alla figlia si è rifatto nuovamente vivo e potrebbe nascondere qualcosa: di chi si tratterà?

Mentre Roberto Ferri cercherà di riguadagnare terreno con Marina, Serena sarà scossa nel profondo. Nonostante Viviana sia volata a Tenerife, Filippo continuerà a pensarla e a scambiarci dei messaggi e questo aspetto non passerà inosservato a sua moglie Serena, procurandole una forte amarezza. La madre di Irene si confiderà nuovamente con Marina: cosa le consiglierà di fare quest'ultima?