Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, la fortunata soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo protagonista: trattasi di Deniz, amico di vecchia data di Eda. Dopo che Serkan annuncerà di voler sposare la sua ex Selin, Eda si servirà proprio del suo caro amico per vendicarsi nei confronti dell'architetto e prendersi così la sua rivincita.

Serkan chiude con Eda e torna con la sua ex: anticipazioni Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche riguardanti le nuove puntate di Love is in the air rivelano che il rapporto tra Eda e Serkan precipiterà nel momento in cui l'architetto sarà protagonista di un terribile incidente aereo che cancellerà di colpo la sua memoria.

Da quel momento in poi, Serkan non ricorderà più niente del periodo trascorso al fianco della giovane Yildiz e chiederà di avere al suo fianco l'ex fidanzata Selin, la quale proverà in tutti i modi a riconquistare il cuore del giovane Bolat, screditando Eda.

Sta di fatto che, intenzionato a lasciarsi alle spalle la sua relazione con Eda, l'architetto deciderà di gettarsi a capofitto nella nuova storia d'amore con Selin, al punto da arrivare a chiederle di sposarlo.

Selin e Serkan presto sposi

Un vero e proprio choc per Eda, la quale assisterà inerme al momento romantico che riguarda Serkan e la sua ex: ovviamente Selin accetterà la proposta e si preparerà così a diventare la signora Bolat a tutti gli effetti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nonostante la batosta subita, Eda deciderà di mettere in atto la sua vendetta e per questo motivo chiederà proprio a Deniz di essere suo complice, ignorando il fatto che il ragazzo è realmente innamorato di lei.

E così, nel bel mezzo della presentazione di un nuovo progetto organizzato dalla Art Life, Eda farà un annuncio che lascerà spiazzati tutti i presenti.

La vendetta di Eda contro Serkan: anticipazioni turche Love is in the air

Yildiz, infatti, rivelerà pubblicamente che molto presto lei e Deniz diventeranno marito e moglie e quindi che si uniranno in matrimonio a tutti gli effetti.

Le trame delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che questo annuncio da parte della donna finirà per gettare ancora di più nello sconforto il povero Serkan, inconsapevole del fatto che si tratta di una notizia falsa creata ad arte da Yildiz.

Tuttavia, grazie a questa bugia, Eda riuscirà ad ottenere ciò che desiderava: Serkan, infatti, si sentirà inevitabilmente attratto dalla donna e per questo motivo potrebbe mettere in discussione tutte le certezze accumulate fino a questo momento.