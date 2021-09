Grande attesa per le nuove puntate di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, che continua a ottenere dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti in access prime time. Al centro dell'attenzione delle prossime puntate continuerà ad esserci il caso legato all'aggressione contro Susanna: il quadro clinico dell'ex fidanzata di Niko non sarà dei migliori e si indagherà per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto.

Chi sono gli aggressori della ragazza? I sospetti non mancheranno e si concentreranno in primis su due figure maschili.

I sospetti sull'aggressione subita da Susanna nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, i primi sospetti dopo le indagini fatte dalla Polizia, si sono concentrate sul conto di Renato Poggi, poiché inizialmente l'uomo ha nascosto di aver incontrato Susanna la sera in cui è stata brutalmente aggredita.

Tuttavia, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco deciderà di prendere in mano le redini della situazione, non credendo al fatto che Renato possa essere davvero il responsabile di quello che è accaduto ai danni della giovane ragazza.

Retroscena Un posto al sole: chi sono i responsabili di questa aggressione?

Per questo motivo Franco e Niko decideranno di iniziare delle indagini private che saranno svolte parallelamente a quelle della polizia.

Ebbene, i retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate autunnali di Un posto al sole, rivelano che ci saranno delle scoperte a dir poco clamorose che metteranno in cattiva luce Mauro Buonocore, anche agli occhi di Adele.

Possibile che sia lui il responsabile di questa aggressione che ha messo a repentaglio la vita della giovane Susanna?

I dubbi e i sospetti non mancheranno anche se, Mauro non sarà l'unico che finirà nel mirino di queste nuove indagini portate avanti da Franco e Niko.

Anche Manlio potrebbe nascondere qualcosa su questa aggressione

I retroscena sulle prossime puntate della celebre soap opera in onda tutte le sere in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci saranno delle rivelazioni inaspettate anche da parte di Manlio.

Quest'ultimo, infatti, approfittando di un momento di confidenza con Giulia, si lascerà andare a delle confessioni riguardanti la brutta disavventura occorsa a sua figlia. Possibile che ci sia qualcosa di non detto in tutta questa vicenda?

Insomma il mistero che ruota intorno all'aggressione subita da Susanna non sarà affatto semplice da risolvere.

Franco riuscirà a portare chiarezza e a far emergere la verità assoluta? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda come sempre alle 20:45 circa sulla terza rete Rai.