Imperdibili le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 circa e in replica su RaiPlay, dove possono essere viste anche in streaming. Le trame iniziano a entrare nel vivo e al grande magazzino c'è molto fermento per le novità introdotte dal perspicace Vittorio Conti. Ezio, il padre di Stefania, sta per ricevere la proposta di lavoro che gli cambierà la vita, mentre Gloria inizia a interrogarsi sui suoi reali sentimenti: è ancora innamorata di lui? A proposito di amore, è tempo per Salvatore di voltare definitivamente pagina con Gabriella, ormai parte del suo passato, e tornare a concedersi una possibilità per essere felice.

Trame Il Paradiso delle Signore 6, nuove puntate su Rai 1 in prima Tv

Inizia una nuova settimana al Paradiso e Conti non perde tempo per fiutare affari. La sua priorità ora è quella di trovare la stilista che ha disegnato i meravigliosi bozzetti trovati per caso al grande magazzino. Quei disegni sono di Flora Ravasi, che non sembra averli dimenticati per distrazione. La sua potrebbe essere stata invece una mossa ben studiata dall'inizio per restare a Milano e insinuarsi nelle vite di Adelaide e Umberto.

Vittorio, una volta scoperta l'identità della talentuosa stilista, vorrebbe proporre a Flora di sostituire Gabriella. Al grande magazzino quasi nessuno sarà d'accordo con la scelta avventata di Conti.

Tina racconta una bugia alla sua famiglia

Da quando è arrivata a Milano, Tina sta raccontando una serie di bugie. Solo Gabriella ha saputo cosa è realmente accaduto tra lei e Sandro. La sua famiglia è ancora all'oscuro di tutto.

Inoltre, Tina si è rifiutata spesso di cantare. Solo in un'occasione ha intonato un motivetto della sua infanzia con Giuseppe e Agnese, portando però le mani alla gola, come se soffrisse: che costa sta nascondendo?

La giovane Amato farà insospettire ancora, in quanto si appresterà a partire per Zurigo ma senza rivelare a nessuno i motivi del suo viaggio improvvisato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salvatore alla conquista di Anna, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri proporrà a Ezio la direzione della ditta Palmieri. Per Colombo è l'occasione di una vita.

Nel frattempo, Salvatore cerca di guardare avanti e decide di darsi un'altra possibilità in amore.

Questa dolce possibilità ha un nome, quello di Anna Imbriani.

Salvo le fa recapitare dei fiori, sperando di fare colpo. E' l'inizio di un nuovo amore? Non resta che seguire i prossimi episodi per scoprire se per il buon Amato è in arrivo la tanto agognata serenità in campo sentimentale.