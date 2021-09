Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole, che narra i dolori, gli amori e le passioni di un gruppo di persone residenti a Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 20 al 24 settembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul precario stato di salute di Susanna, sulle indagini svolte da Franco e Niko per scagionare Renato, sui problemi legali di Mariella e Guido, sul triangolo formato da Silvia, Michele e Giancarlo e sulla crisi matrimoniale di Filippo e Serena.

Alberto vorrebbe rappresentare i coniugi Del Bue

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che i dottori decideranno di prolungare il coma di Susanna per mantenere stabili le sue condizioni di salute. Nel frattempo, Jimmy e Bianca scopriranno che la polizia sospetta che Renato sia coinvolto nel tentato omicidio di Susanna. Saputo ciò, Franco deciderà di fare qualcosa di inaspettato. Michele sarà completamente assorto nella pubblicazione del suo libro, permettendo in questo modo a Silvia di condurre una vera e propria doppia vita. Quest'ultima, infatti, approfitterà della situazione, continuando a vedere Giancarlo di nascosto e recitando la parte della moglie presente con il marito in pubblico.

Più tardi, però, la situazione si complicherà quando Silvia dimenticherà un appuntamento molto importante per Michele a causa della sua relazione con Giancarlo. Alberto offrirà il suo aiuto legale a Mariella e Guido, mettendoli in difficoltà. La donna, infatti, vorrebbe assumere Palladini come consulente legale, ma il marito non è dello stesso avviso.

Alla fine, Guido cambierà idea su Alberto quando si renderà conto che quest'ultimo potrebbe fargli ottenere un risarcimento superiore a quello propostogli dall'assicurazione.

Giulia incontra Manlio

Nel tentativo di scagionare Renato, Franco e Niko decideranno di indagare da soli su ciò che successe la sera dell'aggressione di Susanna.

Giulia intuirà la sofferenza di Adele e le offrirà il suo aiuto. Poco dopo, Poggi deciderà di incontrare Manlio che gli rivelerà che un conoscente di sua figlia si era rifatto vivo ultimamente. Qualcuno farà a Franco un interessante rivelazione che potrebbe cambiare l'idea che si erano fatti sull'aggressione di Susanna, così da poter risolvere finalmente il mistero. Le indagini condotte da Niko costringeranno Adele a riflettere sul suo rapporto con Mauro e sull'integrità di quest'ultimo come infermiere. Poco dopo, la donna mediterà di raccontare a Niko e Giulia che Susanna non gradiva Mauro come persona. Roberto cercherà di riavvicinarsi a Marina, mentre Serena si renderà conto che la partenza di Viviana per Tenerife non ha cambiato nulla nella sua famiglia. La donna, infatti, scoprirà che Sartori continua a comunicare con Viviana tramite messaggi. Scossa dalla scoperta, Serena deciderà di confidare a Marina tutta la sua sofferenza.