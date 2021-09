Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano nuovi colpi di scena. Dalle trame delle puntate della soap partenopea in programma su Rai 3 da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, si apprende che, mentre la polizia porterà avanti le indagini per poter incastrare il vero colpevole che ha fatto del male a Susanna Picardi, Niko Poggi, grazie a una preziosa informazione fornita dal suo ex suocero, parlerà con Pasquale.

Mentre Serena Cirillo sarà alle prese con una brutta situazione coniugale, Marina Giordano cercherà in tutti i modi di rassicurare l’animo di Fabrizio Rosato.

I suoi tentativi risulteranno vani perché il pastificio sarà sempre più vicino al fallimento e questa situazione potrebbe trasformare Fabrizio in un uomo pericoloso per se stesso e per gli altri.

Anticipazioni Un posto al sole: Manlio chiama Giulia

Le nuove puntate di Un posto al sole potrebbero portare a una nuova svolta nel giallo sull'aggressione a Susanna. Infatti, aumenta il numero di sospettati che potrebbero averla aggredita.

Mentre l’ex fidanzato della vittima convincerà la polizia a indagare sull’infermiere Mauro Buonocore, si rifarà vivo il colonnello Manlio Picardi. Il papà di Susanna, infatti, durante una telefonata con Giulia Cozzolino-Poggi, sosterrà di sapere chi potrebbe aver ridotto sua figlia in quello stato.

Nel frattempo, Filippo sarà sempre più diviso tra l’attrazione che prova per Viviana e le responsabilità come padre e marito. Stanca della doppia vita di suo marito, Serena Cirillo deciderà di affrontare la questione una volta per tutte e gli darà un ultimatum.

Niko parla con Pasquale

Dopo aver appreso le nuove informazioni dal padre di Susanna, il giovane Poggi non saprà se credergli oppure no.

Nonostante questi dubbi, Niko deciderà comunque di seguire la nuova pista fornita dall'ex suocero e spronerà Pasquale a raccontargli cos’è realmente successo tra lui e Susanna quella notte fatidica. Nel frattempo, Franco farà una scoperta interessante che potrebbe alleggerire la posizione di Renato Poggi. Infatti, grazie ai suoi nuovi sviluppi, un personaggio inquietante finirà nella lista dei sospettati.

La madre della piccola Irene apparirà molto devastata dalla distanza incolmabile che si è creata tra lei e il marito, e chiederà a Marina Giordano di aiutarla. Più tardi, la moglie di Filippo metterà in pratica i consigli della dark lady della soap di Un posto al sole.

La piccola Irene, intanto, si renderà conto di essere molto affascinata dagli scacchi. Mentre Mauro è sospettato di aver aggredito brutalmente la figlia di Adele e Manlio, un indizio inaspettato potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un posto al sole, trame puntate dal 27 settembre al 1° ottobre: Fabrizio sempre più nervoso

Fabrizio apparirà sempre più nervoso a causa dei problemi del pastificio, mentre Alberto Palladini riuscirà a portare a termine la trattativa con l’agenzia di assicurazione che deve risarcire Guido Del Bue.

L’avvocato Poggi e il marito di Angela, intanto, scopriranno che una telecamera ha ripreso ciò che è accaduto nelle vicinanze dello studio in cui Susanna è stata aggredita, e chiederanno alla polizia di visionare il filmato. Questa nuova prova alleggerirà la posizione di Renato agli occhi degli inquirenti.

Infine la signora Giordano tenterà in tutti i modi di acquietare l’animo rabbioso del suo uomo, ma la situazione del pastificio vicino al fallimento potrebbe tirare fuori la parte peggiore e pericolosa di Fabrizio.