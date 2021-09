La serie televisiva italiana intitolata Il Paradiso delle Signore ha preso il via con la sua sesta stagione composta da 160 episodi, in onda nella solita fascia pomeridiana.

Le anticipazioni su ciò che succederà nella puntata in onda su Rai 1 il 29 settembre 2021, raccontano che Agnese Amato (Antonella Attili) si mostrerà parecchio pensierosa non appena il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) assumerà come nuova stilista del grande magazzino di Milano la nuova arrivata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

In particolare la sarta avrà il presentimento di poter non andare d’accordo con la giovane proveniente da New York.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 29 settembre: Stefania felice, Agnese e Adelaide non reagiscono bene all’assunzione di Flora

Nel tredicesimo episodio della fiction daily in programmazione sulla rete ammiraglia Rai mercoledì 29 settembre 2021, Stefania (Grace Ambrose) a differenza della madre Gloria (Lara Komar), continuerà a non nascondere la propria immensa felicità dopo essersi ricongiunta con il padre Ezio (Massimo Poggio) e soprattutto per il fatto che rimarrà definitivamente nel capoluogo lombardo.

Intanto Adelaide (Vanessa Gravina) non reagirà per niente bene quando verrà a conoscenza che la nuova arrivata Flora è stata assunta da Vittorio al grande magazzino milanese in qualità di stilista.

Le veneri del Paradiso invece accoglieranno con entusiasmo la sostituta di Gabriella (Ilaria Rossi).

Anche Agnese alla stessa maniera della contessa di Sant’Erasmo, dopo essere stata nominata responsabile della sartoria, si mostrerà parecchio preoccupata dall’ingresso nella figlia del defunto Achille (Roberto Alpi), poiché temerà di poterci avere degli scontri durante le ore di lavoro.

Salvatore fa di tutto per rivedere Anna, Gloria scrive una lettera al marito Ezio

In seguito Salvatore (Emanuel Caserio) continuerà ad avere occhi soltanto per Anna (Giulia Vecchio), visto che coglierà qualsiasi occasione per rivederla con l’obiettivo di riuscire a fare breccia nel suo cuore. Nel contempo Flora si lascerà andare a una confidenza privata con il suo datore di lavoro Vittorio e gli dirà di avere con sé una lettera firmata dal suo defunto genitore.

Per concludere Gloria troverà il coraggio di scrivere una missiva al marito Ezio, e quindi di aprire finalmente il suo cuore confessandogli di essere ancora innamorata di lui.