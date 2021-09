In Turchia, nella serata dell'8 settembre, è andato in scena il finale di Sen Çal Kapımı. Serkan ed Eda hanno messo "il sigillo" al loro amore con l'arrivo del piccolo Alp, ma la scena finale ha sicuramente suscitato bei ricordi anche ai fan di DayDreamer, infatti è stata girata nello stesso pontile che ha visto l'inizio del viaggio di nozze di Can e Sanem.

Serkan fa nascere il piccolo Alp

La puntata finale di Sen Çal Kapımı ha sancito il lieto fine tra Eda e Serkan. Dopo essersi sposati in una delle scorse puntate, nella famiglia Bolat è arrivato il secondogenito Alp, a cui è stato dato il nome del fratello deceduto di Serkan.

Il parto, come previsto, è avvenuto in maniera rocambolesca. L'auto in panne ha impedito alla coppia di raggiungere in tempo l'ospedale, così il bambino è nato in mezzo a un bosco grazie al proverbiale intervento di Serkan: tutto si è risolto per il meglio. Cosa accadeva agli altri, però, mentre Serkan faceva nascere il piccolo Alp?

Tutti finiscono in ospedale

Eda è riuscita ad avvisare Ayfer di ciò che stava accadendo, nonostante il telefono prendesse poco, così la donna piano piano è riuscita ad avvisare tutti, che in quel momento, però, non se la stavano passando per niente bene. Melo e Burak, dopo un lungo confronto, si sono lasciati, ma la ragazza non sapeva che lui aveva preparato tutto per farle la proposta di matrimonio, mettendo l'anello in un drink.

Così lei, dopo averlo bevuto e aver ingoiato di conseguenza l'anello, è finita in ospedale per un principio di soffocamento.

Aydan, invece, ha fatto incetta di sedativi, dopo aver scoperto che la suocera sarebbe andata a vivere con lei e Kemal per ben quattro mesi. La donna era già un po' giù di morale, anche perché Seyfi, visto anche l'arrivo del piccolo Alp, andrà a lavorare per Serkan ed Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Engin ed Erdem sono finiti all'ospedale. Uno scontro lì ha portati a scivolare e a farsi male al polso e alla gamba. Insomma, tutti si sono ritrovati all'ospedale per diversi motivi a eccezione di Eda.

Stesso set per Sen Çal Kapımı e DayDreamer

Così, senza ulteriori sorprese, si è conclusa Sen Çal Kapımı, ma i veri fan delle Serie TV turche avranno sicuramente notato qualcosa in comune con il finale di un'altra "dizi", ovvero DayDreamer.

Nella scena finale di Sen Çal Kapımı, infatti, Eda e Serkan si trovano sopra un pontile insieme a Kiraz e Alp e quel luogo ha caratterizzato anche il finale di DayDreamer. Infatti è lo stesso pontile da cui sono partiti Can e Sanem (nella puntata finale) per il viaggio di nozze. Per le produzioni turche è un luogo abbastanza comune, visto che fa parte degli studi cinematografici Beykoz Kundura.

Questa non è un'eccezione, infatti nelle serie tv turche sono soliti "riciclare" i medesimi set, per esempio gli uffici dell'Art Life sono gli stessi della Pusula Holding, ovvero l'azienda di Ferit (interpretato da Can Yaman) in Bittersweet.