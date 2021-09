Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3, in onda anche nella settimana che va dal 4 all'8 ottobre 2021, in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per il cambio atteggiamento, sempre più preoccupante, di Fabrizio nei confronti di Marina mentre Silvia si renderà conto di essersi davvero innamorata di Giancarlo.

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al prossimo 8 ottobre 2021 in prima visione assoluta, rivelano che dopo la crisi che sta affrontando con il pastificio, Fabrizio apparirà sempre più in crisi.

L'uomo comincerà ad avvicinarsi sempre più all'alcool, arrivando quasi a perdere il controllo della situazione e diventando così anche più pericolo nei confronti di Marina, che sarà al suo fianco ma che si ritroverà a fare i conti con un clima che la renderà particolarmente preoccupata.

Proprio per questo motivo, la donna si avvicinerà sempre più nei confronti di Roberto Ferri, col quale riuscirà a recuperare il rapporto di un tempo. Tra i due, infatti, tornerà a galla la vecchia sintonia di una volta e potrebbe essere proprio Ferri ad aiutare Marina in questo momento così delicato.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 4-8 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Silvia e Michele.

La coppia apparirà sempre più in crisi e a nulla servirà l'aiuto di Guido e Mariella, i quali proveranno ad organizzare una cena con la speranza che tra i due coniugi possa ritornare di nuovo il sereno.

Silvia si renderà conto di non provare più lo stesso sentimento nei confronti di Michele e di desiderare sempre più Giancarlo, la persona che gli ha fatto perdere la testa e verso la quale ormai sente di nutrire un vero sentimento.

Silvia sempre più in crisi: trame Un posto al sole 4-8 ottobre

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Silvia? Riuscirà a prendere in mano le redini della sua vita e a voltare pagina? In attesa di scoprirlo, Michele si appresterà a fare i conti con una brutta notizia che non lo lascerà indifferente.

Le trame di queste nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al prossimo 8 ottobre 2021, inoltre, rivelano che Rossella si impegnerà con tutta se stessa per cercare di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi.

La ragazza, però, verrà messa costantemente in difficoltà dal professor Crovi.

Spazio anche alle vicende di Filippo e Serena: quest'ultima deciderà di non arrendersi e di provare a ricostruire ciò che di bello c'è stato con Sartori nel corso di questi anni. E, questa volta, il risultato finale potrebbe essere positivo.

Niko cerca la verità sul caso Susanna: trame Un posto al sole all'8 ottobre

Intanto Niko non si arrende e continuerà a cercare la verità per la risoluzione del caso di Susanna: riuscirà a portare alla luce il nome della persona che le ha fatto del male e che ha messo a repentaglio la vita della sua ex donna?

I sospetti, in questa nuova fase delle indagini, si concentreranno sull'ex fidanzato di Susanna, il quale potrebbe averla vista proprio la sera in cui si è verificata la terribile aggressione contro la ragazza.

Questa volta, la pista che porta all'ex fidanzato, si rivelerà essere quella giusta? Riusciranno a scagionare definitivamente Renato dopo i dubbi e i sospetti di queste settimane? La verità verrà fuori nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 3.