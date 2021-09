Settimana movimentata a Un posto al sole, le cui trame fino all'8 ottobre si presentano ricche di vicende imperdibili. Nessun segno di ripresa per Susanna, ma le indagini della polizia sembreranno condurre i sospetti su Pasquale. La situazione coniugale tra Silvia e Michele non volgerà affatto per il meglio, soprattutto quando il giornalista e scrittore finirà per fare un'amara scoperta. La proprietaria del caffè passerà una serataccia per colpa del suo amante Giancarlo, ma nonostante ciò, la donna non ne vorrà sapere di separarsi dall'uomo.

Intanto, un altro matrimonio navigherà in cattive acque: quello tra Marina e Fabrizio.

Il Pastificio Rosato non accennerà a riprendersi dalla crisi, e l'imprenditore finirà inghiottito in un vortice autolesionistico che rischierà di compromettere un po' tutti attorno a lui. I vani tentativi per aiutare il marito, spingeranno Marina a riavvicinarsi a Roberto. Spazio anche a Serena e Filippo, con la donna che metterà a punto un piano particolarmente spensierato e romantico. Proprio quando le cose sembreranno essersi ristabilizzate, ecco che qualcuno rispunterà nella vita dei due coniugi.

Anticipazioni Un posto al sole, Fabrizio precipita in un vortice autolesionistico

Si continuerà ad indagare sull'aggressione che qualche settimana fa ha colpito Susanna Picardi, portandola a lottare tra la vita e la morte.

I sospetti, puntata dopo puntata, cominceranno a riversarsi sull'ex fidanzato della ragazza, Pasquale.

Nessun miglioramento in vista per il Pastificio Rosato e a soffrirne maggiormente sarà il suo proprietario. Fabrizio, infatti, non riuscirà a reagire alle difficoltà derivate dalla crisi della sua azienda e Marina cercherà di spronare il marito, sperando anche di rasserenare la loro vita coniugale.

Tuttavia le cose sembreranno destinate a prendere una piega insolita. Quando l'imprenditore Rosato sarà sul punto di precipitare in un vortice autolesionistico, cedendo all'alcolismo, Marina si riavvicinerà nuovamente a Roberto Ferri.

Spoiler Un posto al sole, Serena mette in atto un piano per far innamorare Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole non portano buone notizie per Niko il quale dovrà farsi carico una pesante minaccia: riuscirà a salvarsi?

Nel frattempo, sentendosi coinvolta, Ornella deciderà di intervenire per dare una bella lezione di vita a Patrizio.

Guido e Mariella cercheranno di ristabilire l'armonia coniugale tra Silvia e Michele, ma la cena a quattro che organizzeranno rischierà di compromettere le cose ancora di più. Anche la relazione tra Fabrizio e Marina non sarà affatto a buon punto e questo per colpa della dipendenza dall'alcol dell'uomo.

Serena non si arrenderà con il marito Filippo e metterà in atto un piano volto a farlo innamorare nuovamente di lei. Nel dettaglio, la madre di Irene ricostruirà le circostanze che i due hanno vissuto in passato e che hanno contribuito a spingerli l'uno tra le braccia dell'altro.

L'amara scoperta di Michele nelle prossime puntate di Un posto al sole

Michele continuerà a ignorare la doppia vita di sua moglie, ma a breve farà una dolorosa scoperta. Nel frattempo, la proprietaria del caffè Vulcano trascorrerà una spiacevole serata a causa del suo amante Giancarlo, ma continuerà a non riuscire a chiudere la relazione con lui!

L'approccio di Serena sembrerà sortire gli effetti sperati, ma proprio sul più bello tornerà Viviana e Filippo cadrà nuovamente nel vortice della confusione. Ad ogni modo, il figlio di Roberto deciderà di fare la cosa giusta e metterà le cose in chiaro con la sua ex amante Viviana. Rossella, nel frattempo, cercherà di fare del suo meglio per lavorare in modo impeccabile, ma non sarà facile con Crovi che la metterà a dura prova.

Clara risulterà indecisa se battezzare il piccolo Federico o no, ma Patrizio premerà affinché la donna dia il sacramento di iniziazione alla vita cristiana al bambino: come andrà a finire la vicenda?