Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 27 settembre all'1 ottobre 2021, rivelano che ci saranno nuovi clamorosi colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle indagini legate all'aggressione subita da Vanessa, le quali sembreranno arrivare ad un punto di svolta importante. Fabrizio, invece, diventerà sempre più pericoloso complice una situazione lavorativa ed economica non proprio favorevole per l'uomo.

Niko ha dei sospetti su Mauro: anticipazioni Un posto al sole all'1 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino all'1 ottobre 2021, rivelano che Niko comincerà ad avere dei sospetti su Mauro, il compagno di Adele.

Ecco perché il ragazzo spingerà in tutti i modi affinché le indagini della polizia si concentrino proprio sul conto di Mauro, che potrebbe essere il vero responsabile dell'aggressione avvenuta ai danni di Susanna.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 3, rivelano che la svolta clamorosa sul caso di Susanna, avverrà nel momento in cui emergerà il video dell'aggressione.

Niko e Franco, grazie alle indagini parallele che hanno scelto di condurre in disparte, lontani da occhi indiscreti, riusciranno a trovare il filmato che racconta quello che è successo in quella terribile notte in cui Susanna rischiava di perdere davvero la vita.

Emerge il video dell'aggressione contro Susanna

Ecco allora che Niko e Franco correranno subito dalla Polizia, per portare alla luce il fatto che c'è una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso tutta la scena e che potrebbe arrivare a far luce definitivamente su quanto accaduto.

Di conseguenza, la posizione di Renato si alleggerirà sempre più: i sospetti sul conto di Poggi verranno meno e ormai sembrerà chiaro il fatto che non sia stato lui a fare del male a Susanna.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 settembre all'1 ottobre 2021, rivelano che Fabrizio si ritroverà a fare i conti con dei problemi sempre più pressanti legati al pastificio, che lo renderanno nervoso e scostante.

Fabrizio diventa pericoloso: anticipazioni Un posto al sole all'1 ottobre

Marina, dopo aver appreso la drammaticità della situazione, cercherà in tutti i modi di stare al fianco di Fabrizio e di aiutarlo, ma la situazione non sarà per niente facile da gestire.

Fabrizio, infatti, diventerà sempre più nervoso e i suoi scatti d'ira lo renderanno ancora più pericoloso. Come reagirà Marina di fronte a questa situazione?

Occhi puntati anche su Guido: le trame delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che l'uomo diventerà sempre più geloso di Alberto Palladini, al punto da fare insinuazioni pericolose sul conto dell'uomo, che potrebbero metterlo nei guai.