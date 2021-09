Ci saranno nuove emozionanti vicende nelle puntate di Una vita secondo le anticipazioni.

Nei prossimi episodi, una delle grandi protagoniste sarà Lolita, uno dei personaggi più amati per la sua simpatia e anche per le sue stranezze. La moglie di Antonito ha dato alla luce il piccolo Moncho, non senza difficoltà. Il bimbo non era certo in buone condizioni di salute ma, per fortuna, si è ripreso. Tutto sembra dunque procedere per il meglio, ma si sa che ad Acacias non si può mai stare tranquilli.

Gli spoiler della soap rivelano infatti che Lolita inizierà a stare male, ma nessuno riuscirà a venire a capo delle cause dei suoi problemi di salute.

Antonito sarà davvero preoccupato e temerà per le sorti della moglie, pregando che Moncho non resti orfano.

Anticipazioni Una Vita delle nuove puntate

Arrivano tempi difficili per Lolita e Antonito. A rendere loro l'esistenza impossibile sarà un misterioso personaggio, deciso a rovinare il loro matrimonio. Il losco figuro farà in modo che Palacios junior soccomba al fascino della bella Natalia. Dopo aver immortalato i due in alcuni scatti compromettenti, l'uomo dal volto coperto spedirà le foto alla povera Lolita.

Lolita sarà decisa a cacciare il marito da casa, ma Ramon la inviterà a calmarsi. Secondo Palacios, qualcuno vuole volontariamente fare del male a suo figlio.

Antonito, rientrando nel suo appartamento, troverà la moglie a terra priva di sensi e si spaventerà molto.

Lolita cercherà di minimizzare l'accaduto, ma non sarà l'unico episodio in cui si sentirà molto male.

Lolita vuole partire da sola, trame Una Vita

Antonito, visibilmente preoccupato, chiederà alla moglie di sottoporsi a alcuni esami medici per scoprire la causa dei suoi continui malori. Lolita accetterà e di lì a poco riceverà i risultati tanto attesi che, tuttavia, non daranno le risposte sperate.

A quel punto, Lolita penserà di risolvere a modo suo la situazione, affidandosi ai rituali ai quali sempre ha creduto. Organizzerà così un viaggio a Cabrahigo, con la speranza di trovare una cura per il suo malessere. L'unica persona a sapere del viaggio sarà Carmen, che si offrirà di accompagnarla.

Salto temporale ad Acacias 38

Le nuove anticipazioni della soap rendono noto che ci sarà un altro salto temporale. Dopo alcuni anni, troveremo Acacias completamente cambiata. Genoveva sarà in carcere, rea confessa di aver ucciso la povera Marcia.

Felipe, privo di memoria dopo un'operazione al cervello, cercherà di voltare pagina e una donna incrocerà la sua strada: si tratta di Dori, una misteriosa infermiera che, offrendogli una cura alternativa per riacquistare i ricordi, finirà per "rubargli" il cuore.