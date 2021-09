Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva arriverà appena in tempo per impedire che Laura uccida Felipe soffocandolo con un cuscino. Laura a questo punto "vuoterà il sacco" e racconterà a Genoveva Salmeron il doppio gioco di Velasco. Le due donne si alleeranno per sbarazzarsi di Javier.

Una vita, spoiler: Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe

Negli episodi di Una vita in onda prossimamente Felipe finirà in coma in ospedale dopo essere stato avvelenato da Laura su ordine di Velasco. Alvarez Hermozo riuscirà a riprendersi, ma al suo risveglio non ricorderà gli ultimi 10 anni di vita.

Pertanto Felipe non ricorderà nemmeno di essersi sposato con Genoveva, né tantomeno di Marcia.

Salmeron gli starà vicino e sembrerà riscoprire verso di lui i sentimenti di un tempo. Questo scatenerà la gelosia di Velasco che non esiterà a ricattare di nuovo Laura affinché porti a termine il suo piano: uccidere Felipe.

Genoveva salva la vita a Felipe e impedisce a Laura di soffocarlo

Scendendo nel dettaglio, Javier Velasco farà in modo che un suo sicario simuli una rapina in casa di Genoveva, in modo che la dark lady si allontani dal capezzale di Felipe.

A questo punto, Laura, approfittando dell'assenza di Genoveva, si preparerà a soffocare, Alvarez Hermozo con un cuscino. Genoveva però, farà improvvisamente ritorno in ospedale impedendo a Laura di uccidere Felipe.

La domestica vedrà sfumare il suo piano e punterà una pistola contro Salmeron, la quale riuscirà a calmarla e a farsi raccontare tutta la verità.

Genoveva si allea con Laura per sbarazzarsi di Velasco

Genoveva scoprirà grazie alla confessione di Laura che Velasco avrà sempre tramato alle sue spalle. La dark lady verrà quindi a sapere che Laura era stata ingaggiata da Javier per tenerla d'occhio e successivamente per uccidere Felipe.

Inoltre, scoprirà che la domestica avrà dovuto subire il ricatto di Velasco per salvare la vita della sorella Lorenza. A questo punto la dark lady proporrà un'alleanza a Laura per sbarazzarsi di Velasco. Quest'ultimo, ancora ignaro di ciò che sta accadendo, sarà sempre più convinto di riuscire a prendere il posto di Felipe nel cuore di Genoveva.

Con il prosieguo delle puntate, nella soap tv iberica i telespettatori vedranno le due donne mettere a punto il piano per liberarsi di Velasco.

Per saperne di più non resta che attendere le nuove puntate di Una vita che si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta invece collegarsi a Mediaset Infinity.