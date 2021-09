Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate della soap Una vita. Le anticipazioni spagnole rivelano che ci sarà spazio per le vicende della coppia Camino-Maite: le due donne, dopo essere state costrette a mettere da parte il loro forte sentimento, potranno finalmente riunirsi e tornare a stare insieme. Spazio anche alle vicende di Soledad, la quale inizierà ad indagare sul conto del suo padrone Marcos, mentre Felipe si renderà conto degli inganni di sua moglie Genoveva.

Camino e Maite lasciano per sempre Acacias: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano che tra Camino e Maite si riaccenderà di nuovo la fiamma della passione.

Dopo la morte di Ildefonso, Camino ritroverà in quartiere la pittrice, che non si farà problemi a tornare in Spagna per stare al suo fianco in questo momento così delicato e difficile della sua vita.

Sarà proprio questa situazione che unirà nuovamente le due donne, le quali torneranno a lasciarsi andare alla passione travolgente che le unisce.

Camino e Maite, infatti, si renderanno conto che nonostante siano state separate, non hanno mai smesso di amarsi per davvero e proprio per questo motivo, prenderanno in mano le redini della loro vita.

Soledad indaga su Marcos nelle nuove puntate di Una vita

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che, dopo un confronto con Felicia, le due donne otterranno il "lasciapassare" per potersi vivere liberamente e così sceglieranno di abbandonare per sempre la Spagna per trasferirsi in Francia, a Parigi.

In questo modo, quindi, Camino e Maite usciranno definitivamente di scena dalle trame della soap opera spagnola di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati anche sulle vicende di Soledad: la donna deciderà di indagare sul conto del suo datore di lavoro, Marcos.

Per questo motivo, metterà in atto una vera e propria perquisizione nell'ufficio dell'uomo, riuscendo così ad entrare in possesso di una serie di documenti importanti e anche di una misteriosa rivoltella.

Felipe smaschera Genoveva: anticipazioni spagnole Una vita

E poi ancora le trame spagnole di Una vita rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende che vedranno coinvolto Felipe, costretto a fare i conti con la perdita di memoria che gli cancellerà i brutti ricordi sul conto di sua moglie.

E così, approfittando di questa situazione, Genoveva cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia del marito e di fargli dimenticare ciò che di brutto gli ha fatto nel corso degli ultimi anni.

Ben presto, però, la verità verrà a galla e grazie all'aiuto dei suoi amici di vecchia data, Felipe comincerà a rendersi conto degli inganni messi in atto da sua moglie, al punto da smascherare il suo losco piano.