Raimondo Todaro è entrato nel cast di Amici 21, dopo 16 anni trascorsi a Ballando con le Stelle. Alcuni telespettatori si sono domandati perché il maestro di danza abbia effettuato questa scelta. A rivelare un presunto retroscena, ci ha pensato Riccardo Signoretti. Secondo il direttore di Nuovo Tv, l'insegnante di ballo latino avrebbe accettato la proposta di Maria De Filippi per riconquistare la sua ex moglie che da anni è nel corpo di ballo dei professionisti.

Il presunto retroscena

Raimondo Todaro era sposato con Francesca Tocca: lui maestro di danza a Ballando con le Stelle, lei nel corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria.

Due anni fa, i due coniugi hanno vissuto un momento di crisi, fino alla rottura. Successivamente, Tocca aveva intrapreso una breve relazione con un allievo del talent, poi giunta al capolinea.

In queste ore, il direttore del settimanale Nuovo Tv ha lanciato una bomba di Gossip. Nella copertina del nuovo numero della rivista, Riccardo Signoretti ha scritto: "Raimondo Todaro ad Amici per riconquistare l'ex moglie che balla nello show". Il giornalista ha parlato anche di una presunta complicità di Maria De Filippi. Ovviamente, si tratta solo di una supposizioni, visto che il diretto interessato non ha confermato o smentito. Inoltre, l'insegnate di latino si è sempre dimostrato un professionista.

Dunque, risulta difficile che sia servito del talent di Canale 5 per ricucire la relazione con Francesca Tocca.

Raimondo sarebbe single

Al momento, non è chiara quale sia la situazione sentimentale dei due ex coniugi. All'epoca dell'addio, sia Raimondo che Francesca avevano speso reciproche parole d'affetto. Lo stesso insegnante di ballo aveva smentito le voci in merito ad un presunto tradimento da parte della moglie.

In occasione dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, si era parlato di un presunto flirt tra l'insegnante ed Elisa Isoardi. Terminato il dance show di Rai 1, però, Raimondo era stato immortalato al fianco di Sara - l'ex professoressa de L'Eredità.

Nunzio, dopo l'eliminazione, attacca Todaro

Nel frattempo, Raimondo Todaro è finito al centro di una polemica.

Nunzio - dopo essere stato eliminato nella sfida di latino contro Mattia - ha attaccato duramente l'insegnante. A detta del ragazzo, il maestro non si sarebbe comportato da vero uomo: "Ha fatto come Ponzio Pilato, se n'è lavato le mani". Il ballerino ha sostenuto che Todaro non abbia voluto giudicare la sfida di sua spontanea volontà, per questo motivo ha richiesto l'intervento di tre giudici esterni. Secondo l'ex allievo, il maestro si sarebbe vendicato di un bambino di soli 13 anni. Il motivo? Quando Nunzio lasciò la scuola di Raimondo per intraprendere un altro percorso di studi, Todaro non la prese affatto bene.

Nunzio, su Instagram, ha sostenuto di essere stato molto più bravo dello sfidante. A tale proposito ha ammesso di essersi visto negare un'opportunità irripetibile solamente per una ripicca da parte del maestro Todaro.