Sono in arrivo tempi difficili per il marito di Camino che nelle prossime puntate di Una vita si ritroverà a vivere una cocente umiliazione pubblica. Tutto avrà inizio durante la festa di fidanzamento tra Marcos e Felicia, quando il segreto di Ildefonso verrà divulgato ai quattro venti, mettendo l'uomo in una brutta posizione con suo nonno. A scompigliare la serenità di Cortes ci penserà la nuova amica di Camino, Anabel Bacigalupe e le sue parole avranno delle spiacevoli conseguenze. Sia il marchese de Los Pontones sia la madre di Camino, chiederanno che le nozze vengano annullate spingendo Ildefonso a lasciare la casa coniugale e facendo perdere le sue tracce.

Anticipazioni Una Vita, Anabel divulga il segreto di Ildefonso

Tra Camino e suo marito Ildefonso il matrimonio non potrà essere consumato e questo per via di un problema di salute dell'uomo. Nelle prossime puntate, la sorella di Emilio commetterà un errore fidandosi di Anabel. Nel dettaglio, Cinta confiderà alla sua nuova amica che lei e suo marito non sono riusciti ad andare fino in fondo nell'intimità. La ragazza scenderà ancora più a fondo nei dettagli e racconterà ad Anabel che durante la guerra Ildefonso Cortes ha subito un grave danno fisico il quale lo ha portato a doversi privare degli organi della virilità. Proprio per questa ragione i due coniugi non potranno mettere al mondo dei figli.

A ogni modo, Camino si raccomanderà con l'amica di mantenere il segreto, ma questa promessa non verrà mantenuta tanto a lungo.

Durante una festa organizzata da suo padre Marcos, per annunciare il fidanzamento con Felicia, ci sarà del movimento che lascerà interdetti gli invitati. Dopo aver alzato un po' troppo il gomito e infastidita dal fatto che Camino si finga felice al braccio del marito, Anabel non esiterà ad aprire bocca, divulgando in giro il problema di Ildefonso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ildefonso viene schiaffeggiato dal nonno

Il segreto di Ildefonso giungerà alle orecchie di tutti i presenti alla festa e la madre di Camino, una volta constata la veridicità della notizia, perderà le staffe e chiederà alla figlia di annullare le nozze. La sorella di Emilio non reagirà affatto bene alle parole di Felicia e le addosserà la colpa di tutti i disastri della sua vita.

Intanto un'altra persona apprenderà dell'evirazione di Ildefonso: il marchese de Los Pontones. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il nonno di Ildefonso non la prenderà affatto bene e arriverà al punto di prendere a schiaffi suo nipote, invitandolo a fare la cosa giusta per la sua sposa: annullare le nozze.

Sarà così che Ildefonso rivedrà per l'ultima volta Camino e le parlerà con il cuore in mano. Cortes la inviterà a non gettare la spugna con Maite, se è veramente lei la persona che dice di amare. Dopodiché sistemerà la sua divisa e sparirà misteriosamente, senza lasciare tracce.