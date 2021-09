Nuovo cambio programmazione in arrivo per la soap opera spagnola Una vita, che prosegue la sua messa in onda nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. A partire dal mese di ottobre 2021, infatti, ci saranno delle sostanziali modifiche legate alla messa in onda delle nuove puntate che non saranno più trasmesse di sabato pomeriggio, per lasciare spazio al ritorno di Amici 21. La soap opera, però, tornerà nuovamente di domenica pomeriggio sempre su Canale 5.

Cambia la programmazione Mediaset: Una Vita fuori dal sabato pomeriggio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera Una Vita rivelano che a partire dal prossimo ottobre 2021 ci sarà la cancellazione della puntata del sabato pomeriggio, che non andrà più in onda in daytime.

In particolar modo, in casa Mediaset ci sarà il ritorno di Amici 21 al sabato pomeriggio: il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà nuovamente in onda nella sua giornata di collocazione storica e abbandonerà così la domenica pomeriggio, che in queste settimane ha accolto le prime due puntate della nuova edizione.

Di conseguenza, col ritorno di Amici 21 al sabato, non ci sarà più spazio per le puntate di Una Vita e Love is in the air nel palinsesto di Canale 5.

La soap Una Vita ritorna di domenica su Canale 5

La soap spagnola e quella turca, quindi, saranno fuori dalla programmazione del sabato ma per Una Vita ci sarà un ritorno di domenica pomeriggio. Dal 3 ottobre, infatti, subito dopo l'appuntamento con L'Arca di Noè, la rubrica dedicata agli animali e curata dal Tg5, ci sarà spazio per il ritorno delle soap nella fascia pomeridiana della domenica.

Si partirà alle 14 con un episodio di Beautiful e poi, a seguire, dalle 14:20 circa ci sarà spazio per la doppia puntata domenicale di Una Vita, che andrà in onda fino alle 15:30 circa, quando poi la linea passerà a Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che farà da traino a Verissimo.

Le anticipazioni di Una Vita del mese di ottobre 2021

E così la soap iberica tornerà a sfidarsi con la Domenica In condotta da Mara Venier, che in queste prime settimane di programmazione contro Amici 21, ha sofferto dal punto di vista auditel.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto ascolti, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita del mese di ottobre rivelano che Camino, dopo la morte del marito Ildefonso, riuscirà a ritrovare la serenità e la felicità al fianco di Maite.

La pittrice rimetterà piede ad Acacias per consolare la sua ex amante e tra le due si riaccenderà la fiamma della passione, al punto che Camino prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare per sempre il quartiere e di fuggire con Maite.