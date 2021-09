Cambia la programmazione di Canale 5 per le domeniche di settembre. Gli spettatori che si collegheranno alle 14 sulla rete ammiraglia per seguire i consueti appuntamenti con le soap Beautiful e Una Vita, troveranno Maria De Filippi in quella fascia oraria. Quest'anno, infatti, i vertici di Mediaset hanno chiesto alla conduttrice di lasciare la fascia del sabato pomeriggio con il suo Amici e di traslocare alla domenica, in attesa che parta Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo.

Le novità della programmazione di Beautiful e Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione del palinsesto di Canale 5, rivelano che dal 18 settembre, la fascia del daytime Mediaset subirà delle nette modifiche.

Alle ore 14:00, infatti, non ci sarà più l'appuntamento con la soap Beautiful e a seguire neppure quello con Una vita. Ormai, da diverse stagioni televisive, Mediaset aveva fatto affidamento sulle due soap per tenere compagnia al pubblico della domenica pomeriggio e fronteggiare così la temutissima Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1.

La situazione, però, cambierà per questo inizio stagione autunnale 2021. La nuova stagione di Amici, infatti, non sarà trasmessa di sabato bensì nel dì di festa della rete ammiraglia.

Amici 21 debutta di domenica, soap sospese su Canale 5

L'appuntamento con il seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, è in programma dalle 14 alle 16:30 per domenica 18 e 25 settembre (ma non sono esclusi nuovi possibili cambi di programmazione per le settimane di ottobre).

Tutto questo perché Mediaset ha scelto di confezionare nel migliore dei modi la trasmissione Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, che quest'anno subentrerà nella domenica pomeriggio del Biscione.

E così, i fan di Beautiful e Una Vita, dovranno rinunciare all'appuntamento della domenica pomeriggio con le due soap che, andranno in onda regolarmente, dal lunedì al sabato sempre nella fascia del daytime.

La soap Una Vita cancellata anche dalla prima serata Mediaset

Un'altra novità legata alla programmazione di Una Vita, riguarda anche le puntate trasmesse in prime time. Per tutta l'estate, la soap è andata in onda di sabato sera su Rete 4 ma la stessa cosa non accadrà nella stagione autunnale 2021.

Mediaset, infatti, ha scelto di sospendere la messa in onda della soap dalla programmazione serale della rete diretta da Sebastiano Lombardi. In questo modo, quindi, gli episodi della soap ambientata ad Acacias 38, saranno trasmessi solo nel daytime della rete ammiraglia, dove la media sfiora anche il 19% di share.