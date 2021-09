Cambia la programmazione della soap opera Una vita, uno degli appuntamenti di maggiore successo delle reti Mediaset. Per questo autunno 2021, ci saranno delle novità importanti riguardanti la messa in onda e quelli che sono stati gli appuntamenti canonici fino a questo momento, subiranno delle variazioni. Occhi puntati in primis sull'appuntamento in prime time che, per questa stagione autunnale, non sarà più previsto su Rete 4.

Cambia la programmazione per la soap Una Vita: tutte le novità di inizio autunno

Nel dettaglio, i telespettatori e fan di Una Vita che sabato 18 settembre si collegheranno alle 21:15 su Rete 4 per seguire la nuova puntata serale in prima visione assoluta, resteranno profondamente delusi dato che in quella stessa fascia oraria è prevista la messa in onda di un film.

La soap opera spagnola, infatti, non sarà più trasmessa nella prestigiosa fascia del sabato sera di Rete 4: gli appuntamenti sono sospesi e probabilmente torneranno soltanto a ridosso della prossima estate 2022, così come è accaduto nel corso di questi anni.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione quotidiana della soap opera su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la messa in onda di Una Vita è confermata nel palinsesto feriale della rete ammiraglia Mediaset.

La soap spagnola prosegue su Canale 5, stop su Rete 4

Dal lunedì al venerdì, l'appuntamento è fissato alle ore 14:10 circa, come sempre in prima visione assoluta fino alle 14:45 circa, quando poi la linea passerà a Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

Dal 18 settembre, però, la soap ritornerà anche al sabato pomeriggio, sebbene in un primo momento non fosse previsto l'appuntamento con Una Vita, per lasciare spazio alla messa in onda degli speciali di Amici 21.

In casa Mediaset, alla fine, hanno deciso di rimettere mano alla programmazione del weekend e di spostare l'appuntamento con Amici 21 alla domenica pomeriggio, dalle 14 alle 16.30.

Di conseguenza, gli appuntamenti con le soap che inizialmente erano previsti di domenica pomeriggio si spostano al sabato per due settimane.

Sospesa la puntata domenicale di Una Vita

Domenica 19 e 26 settembre, quindi, non ci saranno nuove puntate inedite di Una Vita su Canale 5, dato che la fascia del primo pomeriggio sarà nelle mani di Maria De Filippi dopodiché a seguire ci sarà spazio per la messa in onda di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Per il mese di ottobre, invece, potrebbero essere previsti nuovi cambi di programmazione per la soap opera iberica.

Intanto, gli ascolti di Una Vita continuano ad essere positivi su Canale 5 e molto spesso, la soap ambientata ad Acacias riesce a superare in termini auditel anche il dato di Beautiful, la storica soap a stelle e strisce che la precede in daytime.