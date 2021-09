Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. Attualmente, la TV Soap va in onda dal lunedì alla domenica, su Canale 5. Inoltre, il sabato vi è anche il doppio appuntamento su Rete 4.

Nelle puntate del 10 e dell'11 settembre Mendez scoprirà qualcosa di importante su Laura, mentre Bellita deciderà di partire per l'Argentina per poter stare insieme a sua figlia. Genoveva cercherà di sedurre Felipe, mentre Ildefonso si adirerà con Liberto a causa di una battuta sulle sue nozze.

Anticipazioni di Una vita di venerdì 10 settembre: Marcellina proverà invidia per Alodia

Dopo la scomparsa di Laura, il commissario Mendez deciderà di iniziare a indagare su di lei. Inaspettatamente, farà una scoperta sconvolgente che metterà in discussione tutto. Laura, al di là delle apparenze, infatti, in passato è stata interrogata per l'omicidio di suo padre. Come reagirà Felipe?

Intanto, Alodia, dopo aver accettato di fingere di essere la figlia si Servante e Fabiana, cercherà di modificare il suo accento per non essere smascherata. L'impresa, però, si rivelerà più difficile del previsto.

Inoltre, le anticipazioni del 10 settembre di Una vita rivelano che Marcelina, che avrebbe tanto voluto aiutare Servante e Fabiana, sarà adirata per non essere stata scelta da loro come figlia.

Una vita, trama di sabato 11 settembre: Bellita proverà a convincere Cinta a tornare a casa

Secondo ai recenti spoiler, nella puntata dell'11 settembre di Una vita, Bellita vorrebbe che Cinta ed Emilio interrompessero il loro viaggio e tornassero a casa. Proverà a far leva su Felicia, ma quest'ultima si rifiuterà di condividere le sue idee.

In preda alla rabbia, intimerà a José e ad Alodia di partire con lei per raggiungere la figlia. Cosa decideranno di fare?

Nel frattempo, Felipe non vedrà l'ora di lasciare la sua abitazione per trasferirsi altrove. Liberto, infatti, è riuscito a trovare un piccolo seminterrato per lui. Sarà Marcos a ricevere la proposta di andare a vivere nella vecchia casa di Felipe.

Accetterà il contratto d'affitto?

Una vita, puntata serale dell'11 settembre: Genoveva cercherà di sedurre Felipe

Velasco non riuscirà più a fare mistero dei suoi sentimenti e si dichiarerà a Genoveva. Quest'ultima, anche se non ha alcuna intenzione di mettersi con lui, non gli darà una risposta definitiva e rimanderà il momento della decisione.

Nei piani di Genoveva c'è l'obiettivo di sedurre Felipe, in modo da confonderlo e da trarlo in inganno. L'avvocato, però, intuirà le sue vere intenzioni e la rifiuterà.

Nel frattempo, Liberto si lascerà andare a una battuta sul matrimonio di Camino e Ildefonso, ma quest'ultimo avrà una brutta reazione. Felicia noterà immediatamente l'accaduto e i suoi dubbi aumenteranno.

Inoltre, Bellita, non trovando il sostegno dei suoi cari, affermerà di essere in grado di partire anche da sola per l'Argentina. L'importante sarà raggiungere Cinta e il nascituro.