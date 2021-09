Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021 rivelano che la maggior parte dei programmi del daytime torneranno in onda a partire da lunedì 13 settembre. Antonella Clerici riprenderà in mano le redini della fascia del mezzogiorno, così come Amadeus rimetterà piede nell'access prime time. Su Rai 2, invece, novità in arrivo per la trasmissione I fatti vostri che quest'anno debutterà senza Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli fuori da I fatti vostri: ecco le novità dei palinsesti Rai

Nel dettaglio, una delle novità più importanti della programmazione Rai per l'autunno 2021, riguarderà la conduzione de I fatti vostri, la storica trasmissione ideata da Michele Guardì e ambientata nella piazza più famosa d'Italia.

Il programma tornerà in onda da lunedì 13 settembre alle ore 11:10 circa, ma non ci sarà Giancarlo Magalli al timone. Lo storico presentatore ha scelto di abbandonare il cast de I fatti vostri per potersi dedicare a nuovi progetti che lo vedranno protagonista sempre sulla seconda rete Rai. E così, a prendere in mano le redini de I fatti vostri, ci penserà la coppia composta da Salvo Sottile e Anna Falchi, affiancati da Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e l'astrologo Paolo Fox.

Antonella Clerici confermata nel mezzogiorno di Rai 1

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione 2021/2022, il patron de I fatti vostri, Michele Guardì, ha confermato che non ci sono attriti con Magalli e che tornerà ospite nel programma per lanciare il suo nuovo quiz, previsto per la fascia del pomeriggio autunnale di Rai 2.

Per quanto riguarda, invece, il daytime di Rai 1 del prossimo autunno, è confermato il ritorno di Antonella Clerici. La conduttrice sarà al timone della seconda stagione di È sempre mezzogiorno, il cooking show che lo scorso anno ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista auditel, arrivando a toccare anche il 18% di share.

Amadeus tra Soliti Ignoti e Sanremo 2022

Sempre in daytime è confermata anche la presenza di Amadeus che riprenderà in mano le redini dei Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time di Rai 1, in partenza domenica 12 settembre. Il 25 settembre e il 2 ottobre, inoltre, Amadeus sarà anche protagonista in prime time dello show evento Arena '60, '70 e '80 e a febbraio tornerà sul palco dell'Ariston, nelle vesti di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022.

Mara Venier sfida le soap e Anna Tatangelo: le novità dei palinsesti

Per quanto riguarda, invece, la domenica pomeriggio di Rai 1 è confermata la presenza di Mara Venier che condurrà la nuova stagione di Domenica In, come sempre dalle 14 alle 17 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Quest'anno, però, cambierà il competitor di Mara Venier, dato che su Canale 5 non ci saranno più le trasmissioni condotte da Barbara d'Urso. Domenica In, dal 19 settembre, dovrà sfidarsi prima contro le soap Beautiful e Una Vita e, successivamente, contro Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo (previsto su Canale 5 dalle 15.30 alle 17).