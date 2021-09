Le anticipazioni di Una vita riguardanti ciò che andrà in onda dal 12 al 17 settembre vedranno l'inizio del processo per l'omicidio di Marcia. Cesareo sarà molto nervoso e la sua testimonianza verrà messa in discussione dallo scaltro avvocato Velasco, quindi per Genoveva le cose sembreranno mettersi bene.

Camino invece, verrà rifiutata da Ildefonso che continuerà a non voler avere rapporti intimi con lei. Bellita invece, vorrà raggiungere Cinta anche senza José.

Spoiler Una vita: Bellita vuole andare da Cinta anche senza José

In Una vita avrà inizio il processo che vedrà come unica imputata Genoveva.

Nel corso dei nuovi episodi, i telespettatori vedranno che Velasco incontrerà Laura per sincerarsi che la donna mantenga i patto. Poi l'avvocato si recherà da Genoveva dichiarando il proprio amore. Salmeron non gli risponderà e deciderà invece di sedurre Felipe per destabilizzarlo. Alvarez Hermoso non cadrà nella trappola e Genoveva fingerà di soffrire per il suo rifiuto.

Bellita vorrà raggiungere Cinta in Argentina per starle vicino durante la gravidanza. José Miguel non sarà d'accordo con la moglie e sosterrà che i neo sposini debbano cavarsela da soli. Nonostante l'opposizione del marito, Bellita sembrerà decisa a partire da sola.

Cesareo smonta la testimonianza di Cesareo al processo

In soffitta le domestiche discuteranno tra loro su chi dovrà essere la 'figlia' di Fabiana e, Servante.

Visto che tutte vorranno ricoprire quel ruolo verrà organizzato un sorteggio. In vista della testimonianza al processo, Cesareo sarà molto nervoso. Antoñito invece comunicherà alla famiglia la sua candidatura alle elezioni. Marcos si dichiarerà a Felicia ma la ristoratrice sarà ancora reticente.

Intanto per Cesareo arriverà il momento di salire sul banco dei testimoni.

Il guardiano sarà tesissimo e Velasco ne approfitterà per confonderlo di fronte al giudice. A questo punto la testimonianza di Cesareo non avrà nessun peso, visto che non sarà in grado di individuare Genoveva tra le tre donne con il volto coperto da un velo. Il processo sembrerà volgere in favore di Genoveva e pertanto Felipe e Mendez saranno alquanto preoccupati.

Ildefonso rifiuta di avere rapporti intimi con Camino

Dando uno sguardo alle trame di Una vita in onda sino al 17 settembre, si viene a sapere che tra Camino e Ildefonso continueranno a non esserci rapporti intimi. La giovane Pasamar deciderà di spogliarsi di fronte al marito con l'intenzione di consumare finalmente il matrimonio. Ildefonso però la rifiuterà ancora una volta. Camino nonostante tutto sarà sollevata e scriverà a Maite. In seguito, si confiderà con Anabel.

Ad Acacias intanto, farà la sua ricomparsa Laura. Velasco sarà convinto che la domestica deporrà a favore di Genoveva, mentre quest'ultima non ne sarà così sicura.

Questo è molto altro nei nuovi episodi della soap Tv iberica in onda su Canale 5 da domenica 12 a venerdì 17 settembre. L'appuntamento è come sempre alle ore 14:10. Si ricorda inoltre che dal 18 settembre, Una vita non andrà più in onda il sabato.