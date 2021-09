La trama della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, in partenza giovedì 30 settembre sulla ABC, si arricchisce di nuovi dettagli.

Se nelle scorse ore Meg Marinis ha anticipato cosa accadrà a Teddy e Owen, l'ultima indiscrezione riguarda il ritorno sul set di Abigail Spencer. L'attrice, dopo la già confermata apparizione di Addison Montgomery, vestirà nuovamente i panni della dottoressa Megan Hunt.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18: ufficializzato il ritorno della sorella di Owen Hunt

Apparsa per l'ultima volta nel ventesimo episodio della quindicesima stagione, Abigail Spencer tornerà a prestare il volto alla dottoressa Megan Hunt già nella prima puntata di Grey's Anatomy 18.

La sorella del Maggiore Hunt, infatti, farà capolino tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital in vista delle imminenti nozze tra Owen e Teddy.

Una serie di foto trapelate dal set mostrano, infatti, la donna in abiti da cerimonia accompagnata dal figlio adottivo Forouk. Al momento, tuttavia, il sito web TvLine, il primo a diffondere la notizia, non ha precisato per quante puntate l'attrice continuerà ad apparire. Ciò che appare certo è invece che anche questa volta, come accaduto nel corso della quindicesima stagione, Megan Hunt tornerà a Seattle senza il compagno Nathan Riggs. Martin Henderson, infatti, non compare nella lista delle guest star.

Megan Hunt torna in Grey's Anatomy 18 senza Riggs: la dottoressa intraprenderà una relazione con Link?

L'assenza di Nathan Riggs, sebbene sia giusto precisare che si tratti di ipotesi assolutamente non confermate dagli sceneggiatori, ha dato adito a mille teorie. Infatti, la descrizione di Megan Hunt fornita dalla ABC menziona solamente il figlio Farouk.

Un dettaglio, quest'ultimo, che secondo il sito web potrebbe anticipare la fine della relazione tra Megan e Nathan. È davvero possibile che la coppia, dopo il ricongiungimento avvenuto nella quattordicesima stagione, abbia deciso di porre fine alla loro relazione? In attesa di scoprirlo, TvLine ha stuzzicato la curiosità dei telespettatori affermando che il ritorno di Megan Hunt potrebbe essere collegato alla precaria situazione sentimentale in cui versano Amelia e Link.

Quest'ultimo, infatti, potrebbe decidere di consolarsi con la sorella di Owen Hunt dopo che la compagna ha rifiutato la sua proposta di matrimonio.

Queste, dunque, le ultime anticipazioni su Grey's Anatomy 18. Chiudiamo ricordandovi che il medical drama tornerà in onda giovedì 30 settembre in America con l'episodio intitolato "Here Comes The Sun". Ancora avvolta nel mistero rimane, invece, la data del debutto italiano.