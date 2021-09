Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita, che si avvia verso il gran finale di sempre. Le anticipazioni ufficiali rivelano che in Spagna è già calato il sipario sulla soap ambientata ad Acacias, mentre in Italia l'appuntamento proseguirà ancora per diversi mesi nel daytime di Canale 5. I colpi di scena non mancheranno e ci sarà spazio soprattutto per le tormentate vicende della dark lady Genoveva, la quale si ritroverà in fin di vita.

Anticipazioni spagnole sul finale di Una vita: Genoveva ritrova la figlia Gabriela

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che nel finale, la dark lady per eccellenza della soap si ritroverà a fare i conti con due minacce che metteranno a serio rischio la sua stessa vita.

Genoveva accoglierà in casa sua figlia Gabriela: fino a questo momento la donna non aveva mai avuto notizie e informazioni sulla ragazza, complice il fatto che l'avesse abbandonata quando era poco più che una neonata.

Gabriela, diventata ormai adulta, rimetterà piede in quartiere e in un primo momento lascerà credere a sua mamma di essere intenzionata a rimettere insieme i cocci del loro rapporto.

Peccato, però, che gli obiettivi della ragazza saranno ben altri e così inizierà ad avvelenare sua mamma con lo scopo ben preciso di portarla alla morte.

Solo in questo modo, infatti, Gabriela potrà mettere le mani sull'ingente patrimonio accumulato da sua mamma nel corso di questi anni e di conseguenza ritrovarsi "al timone" del quartiere.

Il colpo di pistola fatale per Genoveva

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler del gran finale di sempre della soap Una vita, rivelano che la dark lady di Acacias dovrà fare i conti anche con la vendetta di suo marito Aurelio, che deciderà di puntarle contro una pistola.

Il colpo sparato da Aurelio sarà quello che si rivelerà fatale per la Salmeron: per lei, infatti, ci saranno ben poche speranze di sopravvivenza e ormai la sua vita sarà appesa ad un filo.

Proprio per questo motivo, Genoveva prima di morire chiederà a sua figlia di esaudire il suo ultimo grande desiderio: rivedere di nuovo l'ex marito Felipe.

L'avvocato di Acacias, nonostante il male che Genoveva gli ha fatto accetterà di presentarsi a casa della donna per esaudire la sua richiesta.

Felipe non perdona la sua ex moglie in punto di morte: anticipazioni spagnole Una vita

Le trame spagnole di Una vita rivelano che nel momento in cui arriverà a casa della dark lady, la troverà quasi in fin di vita e Genoveva chiederà perdono per tutto il male che gli ha fatto in questi anni.

Le parole della donna colpiranno in maniera diretta Felipe, anche se l'uomo non riuscirà a perdonarla per tutto quello che gli ha fatto e alla fine deciderà di non concederle il suo perdono.

In questo modo, quindi, andrà via dall'abitazione della sua ex moglie e poco dopo Genoveva morirà tra le braccia della figlia Gabriela, anche lei in realtà complice di questo decesso.