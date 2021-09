C'era grande attesa a Venezia per l'arrivo della celebre coppia di Hollywood, formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck, al loro primo red carpet dopo il ritorno di fiamma. Nella serata di ieri, però c'è stato un piccolo "incidente" che ha messo in difficoltà la madrina dell'evento Serena Rossi. L'attrice napoletana si è avvicinata alla cantante per presentarsi. JLo, a quel punto, ha quasi ignorato Serena, snobbandola e andando incontro a Ben Affleck. Rossi si è dunque allontanata prendendo però l'accaduto con molta ironia e ne è uscita benissimo postando l'imbarazzante siparietto sul suo profilo Instagram.

Nonostante il suo splendido sorriso nelle stories risulta, però, ampiamente percepibile tutto il suo disagio. Serena Rossi dinanzi alla camera afferma: "Ok… Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno".

Serena Rossi ignorata da Jennifer Lopez e Ben Affleck

Serena Rossi, madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, dopo avere attraversato il red carpet ha incontrato in un angolo della passerella Jennifer Lopez. L'attrice napoletana si è presentata e ha stretto la mano della collega, quest'ultima però, dopo avere abbozzato uno sterile "nice to meet you" si è mostrata fredda e scostante. Mentre Serena, molto imbarazzata ma sorridente e cordiale, le spiegava di essere la madrina dell'evento, JLo l'ha snobbata dandole le spalle e rivolgendo il suo sguardo verso il compagno Ben Affleck, che era appena giunto.

Cala il gelo

A quel punto Jennifer Lopez avrebbe potuto presentare il suo compagno a Serena Rossi, ma ha continuato a ignorarla, mentre l'attore americano la stringeva e la baciava. L'attrice napoletana, fortemente imbarazzata, si è poi defilata molto umilmente.

Serena Rossi ha accettato con grande entusiasmo il ruolo di madrina del Festival del cinema di Venezia 2021.

L'attrice aveva così dichiarato: “Credo di essere stata scelta per questo ruolo perché c'è questo desiderio di comunicare una ripartenza, una rinascita, una positività. E io sono così, il sorriso mi contraddistingue e sicuramente lo porterò sul palco del Palazzo del Cinema del Lido".

L'ira dei fan di Un posto al sole contro Jennifer Lopez

I fan di Un posto al sole non hanno mai dimenticato Serena Rossi, nonostante siano passati tanti anni dalla sua ultima apparizione nella soap, e hanno commentato il filmato elogiando la loro beniamina e criticando aspramente l'atteggiamento ritenuto eccessivamente da "diva" di Jennifer Lopez. A seguire alcuni commenti dei fan: "Che maleducata, ha snobbato la madrina del festival in casa nostra. Serena è una gran signora" - "Serena Rossi supera Jennifer Lopez per eleganza e semplicità" - "Serena si è contraddistinta per la sua estrema eleganza e signorilità, la Lopez non è abituata a tutto questo, ha da imparare!" - "Serena grande e bellissima, la Lopez maleducata e con la puzza sotto il naso, mi è caduta un po''.