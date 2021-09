La serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air (in lingua originale Sen Çal Kapimi), continuerà a riservare parecchie sorprese nelle prossime puntate. In quelle che verranno trasmesse su Canale 5 dal 20 al 24 settembre 2021, nel matrimonio di Engin Sezgin (Anil Ilter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) si intrometterà il padre di lei, creando dei problemi.

I due protagonisti Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) invece, dopo aver dato sfogo ai propri sentimenti saranno pronti a fare il grande passo, cioè a diventare marito e moglie: l’architetto e la giovane studentessa renderanno tutti i loro amici felici visto che accoglieranno la notizia con grande entusiasmo, a differenza di Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Doğan) che invece si mostreranno molto scettiche.

Anticipazioni Love is in the air, puntate fino al 24/09: Eda chiede la mano di Serkan

Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 a partire dalle ore 16:30 circa, Eda e Serkan non riusciranno a gestire la loro gelosia, quando si troveranno a cena nello stesso ristorante rispettivamente con Melih e con Balca (İlayda Çevik). Nel contempo Piril farà fatica a nascondere la sua preoccupazione, dopo aver ricevuto la visita inaspettata del padre.

Successivamente vi sarà un riavvicinamento tra Serkan e Eda: tra i due scoppierà la passione e ritroveranno la complicità perduta trascorrendo la notte insieme. A questo punto il ricco architetto dovrà recarsi a Parigi per prendere parte a un appuntamento importante di lavoro: prima del decollo dell’aereo Eda si travestirà da hostess per stupire il suo amato.

In particolare la studentessa farà una proposta di matrimonio a Serkan.

Piril si fa viva, Aydan e Ayfer si oppongono alle nozze tra Bolat e la giovane Yildiz

Mentre tutti i dipendenti dell’azienda Art Life si troveranno in ufficio si farà viva Piril. La donna aveva destato preoccupazione, infatti era scomparsa lasciando temere un rapimento: in realtà il padre della fanciulla aveva ordinato ai suoi uomini di portarla da lui.

Per terminare Serkan passerà una serata in un locale con Eda e - dopo aver suonato il pianoforte per lei - le chiederà di sposarlo: purtroppo la coppia dovrà fare i conti con l’opposizione di Aydan e Ayfer, i quali non faranno i salti di gioia quando sapranno dell’intenzione di Serkan e Eda di voler convolare a nozze. La madre del ricco imprenditore e la zia di Yildiz affronteranno la situazione nutrendo qualche sospetto.