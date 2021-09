La famiglia Dominguez tornerà ad essere al centro delle prossime puntate di Una vita con una nuova story-line. Le trame provenienti dalla Spagna previste a breve su Canale 5 annunciano che la carriera canora di Bellita Del Campo sarà a rischio. La cantante, infatti, scoprirà di avere un problema alle corde vocali, portando José Miguel a cercare una soluzione per risolvere il problema.

Una vita: Bellita prepara un nuovo album

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse in prima visione in Italia annunciano che la famiglia Dominguez verrà colpita da un dramma.

Tutto inizierà quando José Miguel spingerà la moglie a registrare un nuovo album di canzoni, sebbene quest'ultima non creda di avere più l'età per queste cose. Nonostante questo, Bellita radunerà il vicinato per far ascoltare il suo ultimo capolavoro canoro, che riscontrerà moltissimo successo. Tuttavia, la cantante apparirà abbastanza in ansia, tanto da decidere di inserire nella sua esibizione l'urlo di Jacinto. Jacinto e la moglie Marcelina, a questo punto, accetteranno di collaborare con la Del Campo.

Purtroppo i tre personaggi non riusciranno a conciliare i vari stili, portando José Miguel a fare da paciere in svariate occasioni.

I critichi apprezzano l'ultimo album della cantante

Nelle prossime puntate di Una vita, i critici non apprezzeranno l'ultimo album di Bellita, contenente il brano Le-paia, che prende appunto il nome dall'urlo di Jacinto.

Per questo motivo, la Del Campo sarà preda della disperazione per poi capire di aver frainteso il parere della stampa. La cantante, infatti, scoprirà che i critici hanno apprezzato il rischio e l'abilità artistica, tanto che la madre di Cinta e Jacinto registreranno un vero successo con un boom di vendite tra i vicini.

La Del Campo ha un problema alle corde vocali, José Miguel cerca una cura

Ma ecco che la felicità sarà offuscata da un problema di salute di Bellita. La madre di Cinta, infatti, accuserà un improvviso fastidio alla gola.

All'inizio, la cantante cercherà di nascondere il suo malessere per poi credere di perdere la voce. Per tale ragione, la Del Campo rimanderà un incontro con un famoso imprenditore musicale.

Non contenta, la donna si recherà da Aquilino, un guaritore di Cabrahigo che le prescriverà un unguento per lenire i suoi fastidi alla voce. Ma il rimedio naturale non apporterà il beneficio sperato, tanto che la donna temerà di non essere più in grado di continuare la sua carriera artistica.

Bellita, ormai stremata, deciderà di mettere al corrente José Miguel, che la condurrà subito da un dottore, il quale la sottoporrà ad una visita alle corde vocali. Inoltre Domiguenz deciderà di annullare le future esibizioni della moglie dopo il responso infausto del medico. Fortunatamente un luminare giungerà ad Acacias 38 con una cura capace di salvare la carriera della cantante.