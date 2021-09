La storia d'amore tra Serkan e Eda continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Durante le ultime puntate andate in onda in Italia, la fioraia ha chiesto all'imprenditore di convolare a nozze andando contro il volere della nonna Semiha, che ormai da tempo cerca di ostacolare la nipote al fine di separarla da Bolat. Ma le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che ad ostacolare la situazione ci sarà un viaggio in Italia che Serkan dovrà urgentemente fare.

Anticipazioni Love is in the air: Eda riceve una lettera dalla nonna

Semiha sembrerà aver messo da parte ogni rancore nei confronti del fidanzato della nipote.

Poco prima della cerimonia di nozze, la donna invierà una lettera a Eda nella quale le confesserà di aver rinunciato alle quote dell'ArtLife. Yildiz sarà dunque libera di coronare il suo amore senza gli ostacoli della nonna. Nel frattempo, Serkan si preparerà ad affrontare un viaggio per l'Italia. L'imprenditore dovrà infatti recarsi da un cliente che potrebbe compromettere il futuro della propria azienda per via di un mancato pagamento.

Da lì a poche ore però, Bolat dovrà rientrare in Italia per celebrare le nozze con la sua amata. La nipote di Ayfer inizierà a preparasi per salire sull'altare, ma una telefonata da parte di Ferit le farà crollare il mondo addosso. L'ex fidanzato di Selin dirà alla donna che l'aereo dove viaggiava il suo futuro marito risulta disperso da molte ore e che potrebbe essersi verificato un incidente.

Spoiler Love is in the air, trame Turchia: Selin fa il suo ritorno in azienda

Eda e Aydan saranno sconvolte all'idea che Serkan potrebbe essere morto. Sarà proprio dopo la scomparsa di Bolat che ci sarà un salto in avanti di alcuni mesi. I telespettatori assisteranno al ritorno in azienda di Selin. La donna non si sarà ancora arresa all'idea di aver perso Serkan.

Tra l'imprenditrice ed Eda si riaccenderà una forte competizione. Sarà proprio Selin a essere la causa di molti momenti difficili che dovrà affrontare Eda.

Serkan si risveglierà in un ospedale della Slovenia. Ma l'uomo perderà la memoria e sarà convinto di avere una relazione con Selin. Bolat vorrà al suo fianco l'ex di Ferit e insieme i due faranno ritorno in azienda.

Selin sarà disposta a tutto per riavere al proprio fianco il figlio di Aydan, anche a costo di raccontare bugie e cattiverie sul conto di Yildiz. Questa situazione farà soffrire parecchio Eda, che non si capaciterà di come il suo quasi marito possa essersi dimenticato di lei e di tutto ciò che insieme hanno attraversato per riuscire a far trionfare il loro amore.