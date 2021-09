Interessanti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Una vita durante le puntate visibili dal 20 al 25 settembre su Canale 5. Gli spoiler narrano che Laura Alonso denigrerà Felipe Alvarez Hermoso durante il processo. Camino Pasamar, invece, penserà ancora a Maite Zaldua.

Una vita, puntate 20-25 settembre: Laura testimonia il falso su Felipe al processo

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse dal 20 al 25 settembre narrano che Ildefonso accennerà ad alcuni problemi avuti in guerra se Camino non pretendesse di sapere tutta la verità.

Laura ritratterà la sua deposizione, dichiarando di non aver mai visto Genoveva ricevere il pugnale da Santiago. Poi, la domestica confermerà che Felipe è stato più volte violento con la moglie e di aver abusato di lei contro la sua volontà durante le fasi concitate del processo. Una rivelazione falsa che manderà su tutte le furie l'Alvarez Hermoso, che aggredirà Laura davanti a tutti compromettendo ancora di più la sua posizione.

In seguito, Genoveva salirà sul banco degli imputati, dove passerà da vittima di un uomo violento e libertino. Dall'altro canto, Felipe si dichiarerà disposto a testimoniare contro di lei, che cercherà di opporsi a tale evenienza. Infine José Miguel e Bellita riusciranno finalmente a fare la pace.

Marcos assume Soledad

Nelle puntate di Una vita trasmesse a fine settembre, Cinta informerà i genitori di stare per partire per una tournée in giro per l'Argentina. Laura, invece, fuggirà impaurita dopo la richiesta di collaborazione da parte di Mendez. Ildefonso racconterà tutta la verità alla moglie mentre Ramon e Antonito sosteranno i loro rispettivi partiti al circolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marcos, invece, assumerà Soledad come sua collaboratrice domestica. Quest'ultima apparirà rigida e severa, suscitando la preoccupazione di Anabel. Il giudice inizierà a dubitare della buona fede di Genoveva dopo la deposizione di Felipe.

Camino rimarrà sconvolta quando scoprirà che Ildefonso è stato evirato in guerra. La giovane invece di respingerlo gli offrirà il suo sostegno morale.

Camino ripensa alle parole di Maite

Soledad, intanto, non si lascerà intimidire dalla dichiarazione di guerra di Anabel. Le domestiche, invece, inizieranno a storcere il naso di fronte all'arrivo della nuova collega in soffitta.

Bellita inizierà delle opere di ristrutturazione all'interno della sua dimora.

Servante, invece, creerà una replica della spilla di Jacques, tanto da donarla a Casilda e Jacinto. Camino fingerà di essere felice con Ildefonso mentre ripenserà alle parole di Maite.

Il giudice chiamerà Genoveva in tribunale per la proclamazione del verdetto. Alla fine, l'uomo di legge proclamerà la donna non colpevole.