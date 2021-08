A pochi giorni dalle prime due registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, si conoscono già le date delle prossime. Lunedì 30 e martedì 31 agosto dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si riuniranno agli studi Elios per animare la terza e la quarta puntata dell'edizione 2021/2022, quella che debutterà su Canale 5 il 13 settembre.

Aggiornamenti sulle riprese di Uomini e Donne

Procedono senza sosta le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne: dopo tre mesi di stop, la redazione ha ripreso il lavoro a pieno ritmo, fissando le riprese delle puntate di settembre due volte a settimana.

Martedì 24 e mercoledì 25 agosto, Maria De Filippi ha condotto i primi due appuntamenti del 2021/2022, quelli che saranno trasmessi in televisione da lunedì 13 settembre.

Mentre i fan e i curiosi ancora discutono sulle tante cose che sono successe al debutto tra i vari protagonisti del cast, in rete stanno già circolando le date in cui verranno realizzate la terza e la quarta puntata. Come riportano dei blog di Gossip in queste ore, dame, cavalieri e tronisti si ritroveranno agli studi di Cinecittà sia lunedì 30 che martedì 31 agosto per partecipare alla doppia registrazione in programma per l'ultima settimana del mese.

Gemma e Tina protagoniste di Uomini e Donne

Tra un paio di giorni, dunque, sul web inizieranno a circolare le anticipazioni della terza registrazione di Uomini e Donne 2021/2022, quella che segue i due primi "infuocati" appuntamenti dopo lo stop estivo.

Dal 25 agosto scorso, infatti, in rete non si parla che delle tante cose che sono accadute durante le riprese del dating-show, la maggior parte delle quali riguardano Gemma e i suoi antagonisti televisivi.

Innanzitutto la torinese ha confessato di essersi rifatta il décolleté e le labbra mentre il format non era in onda, e questo ha suscitato parecchie polemiche sia in studio che tra il pubblico in generale.

Tina non ha perso occasione di attaccare ferocemente la sua rivale storica, contestandole soprattutto la decisione di ricorrere di nuovo e per ben due volte al chirurgo per provare ad apparire più giovane a 71 anni.

L'opinionista, poi, avrebbe sorpreso i presenti quando avrebbe ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Vincenzo Ferrara: Cipollari e il ristoratore toscano col quale faceva coppia da qualche anno, si sarebbero lasciati e pare che lui abbia già un'altra donna.

I quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne

Nel corso delle registrazioni di lunedì 30 e martedì 31 agosto, i telespettatori saranno anche aggiornati sui percorsi che i quattro nuovi tronisti hanno appena iniziato. Già nella seconda puntata, sono state mandate in onda le prime esterne tra i ragazzi e le loro corteggiatrici, i primi approcci che potrebbero essere fondamentali per il prosieguo della loro avventura alla ricerca dell'anima gemella. I protagonisti del Trono Classico 2021/2022, sono quattro: Joele Milan (ragioniere di 26 anni che vive a Venezia), Andrea Nicole (29enne di Milano che esercita la professione di commessa da tanti anni), Matteo Fioravanti (romano e di umili origini che è stato un calciatore professionista fino a poco prima della pandemia) e Roberta (mora di Roma che sogna il principe azzurro).

I giovani appena citati hanno già cominciato a frequentare i loro spasimanti all'esterno dello studio: solamente Joele ha avuto qualche difficoltà nell'abituarsi alla presenza delle telecamere, tant'è che la redazione ha preferito non montare nessun contenuto sulle sue prime esterne. Quella che era stata preannunciata come la prima tronista transgender della storia del programma, invece, è già stata chiamata a dissipare i dubbi che sono nati nei suoi corteggiatori sul suo passato.