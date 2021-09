Manca poco al finale di Sen Çal Kapımı. Mentre in Italia la programmazione su Canale 5 è giunta a metà della prima stagione, in patria la serie saluterà per sempre il pubblico mercoledì 8 settembre alle ore 20 su Fox Turchia.

La popolare soap interpretata da Hande Erçel e Kerem Bürsin, come è stato anticipato in più occasioni, si concluderà con un lieto fine. Pur non scendendo troppo nei dettagli, il primo trailer pubblicato sul web aveva già dato un piccolo assaggio dell'ultimo episodio. Con il rilascio del secondo, i fan della serie turca hanno avuto una conferma: il parto di Eda non sarà proprio 'ordinario' e avverrà con l'aiuto di Serkan.

Nel finale di Sen Çal Kapımi Serkan fa 'sorvegliare' Eda: anticipazioni dal primo trailer

Il giorno del parto è sempre più vicino e il paranoico Serkan non vorrà perdere di vista Eda nemmeno per un istante. Perciò, non potendo stare con lei 24 ore su 24, incaricherà gli altri di tenere sotto controllo la moglie. Dal primo trailer del 52° episodio di Sen Çal Kapımı si apprende che l'architetto organizzerà un vero e proprio lavoro di squadra. Infatti, tutti gli altri personaggi dovranno, a turno, vegliare su Eda fino al giorno del parto. La futura mamma mostrerà di non essere d'accordo con il marito e diventerà sempre più "isterica". Ciò darà vita ad alcuni momenti divertenti in cui lo sfortunato Seyfi, durante uno dei suoi turni, sarà "vittima" dei capricci della protagonista.

Il promo termina con Eda mentre annuncia a Serkan che le si sono "rotte le acque!"

Pubblicato il secondo trailer del finale di Sen Çal Kapımı: Eda entra in travaglio

Mentre nel primo trailer promozionale del finale di Sen Çal Kapımi si è dato più spazio a scene divertenti, nel secondo si entra nel vivo del 52° episodio. Il promo è tutto concentrato sull'inizio del travaglio e sul momento del parto di Eda che, questa volta, avrà accanto a sé un terrorizzato Serkan.

Alla fine del primo video i telespettatori hanno visto Eda e Serkan in auto, mentre percorrono una strada rurale.

Proprio in mezzo al bosco la giovane entrerà in travaglio. Infatti, il secondo trailer si apre con la protagonista al telefono con la zia mentre le annuncia che sta per partorire. Da qui in poi le scene si susseguono freneticamente, mostrando da una parte le reazioni degli altri personaggi di fronte alla notizia e dall'altra i coniugi Bolat alle prese con l'imminente nascita del figlio.

Serkan aiuta Eda a partorire: Sen Çal Kapımı, anticipazioni del 52° e ultimo episodio

Nell'ultimo episodio di Sen Çal Kapımı Eda partorirà il suo secondo figlio. Le anticipazioni presenti nel secondo promo del finale rivelano che la protagonista entrerà in travaglio e dirà a Serkan che è arrivato il momento tanto atteso. Nel frattempo, amici e parenti correranno in ospedale, convinti che la signora Bolat sia già lì. Una volta appreso che non è così, inizieranno a chiedersi cosa staranno facendo i due futuri genitori in mezzo alla boscaglia. Le scene successive rivelano che Serkan scenderà dall'auto e prenderà in braccio Eda per portarla sotto un albero. Proprio lì l'uomo, visibilmente atterrito, aiuterà Eda a partorire.