Questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di Uomini e donne si è tornato a parlare delle vicende di Gemma Galgani. La dama torinese che da oltre un decennio ormai è alla ricerca del suo grande amore in tv, si è ritrovata al centro dello studio per fare un bilancio della sua uscita col cavaliere Filiberto. Nel corso della chiacchierata, Maria De Filippi ha svelato che Gemma è stata coinvolta in un tamponamento auto e questa rivelazione ha permesso a Tina Cipollari di fare ironia a proposito del seno rifatto della dama torinese.

La dama Gemma Galgani tamponata in automobile: il racconto a U&D

Nel dettaglio, Gemma Galgani questa settimana è uscita in esterna col cavaliere Filiberto, che sta provando a conoscere meglio dopo averlo visto in studio per la prima volta.

Durante la chiacchierata, ha preso la parola anche la conduttrice di Uomini e donne, la quale ha svelato al pubblico e ai presenti in studio che Gemma questa settimana è stata coinvolta anche in un tamponamento auto.

Per fortuna, come ribadito subito da Maria De Filippi, non è successo nulla di grave: la dama torinese non si è fatta male ma si è presa solo un bello spavento. Tuttavia, nonostante la situazione, Tina Cipollari non ha perso occasione per fare ancora una volta ironia sul conto della sua "nemica" Gemma e dopo aver appreso la notizia del tamponamento auto, ha colto la palla al balzo per ironizzare in merito all'operazione chirurgica al seno fatta dalla dama torinese questa estate.

Tina ironizza sul tamponamento subito da Gemma

"Vabbè ma tanto gli airbag ce li ha belli resistenti, sono nuovi. Non c'è pericolo", ha dichiarato Tina tra le risate generali del pubblico presente in studio a Uomini e donne. "Riesci ad essere perfida anche in una circostanza del genere", ha subito sbottato Gemma che non ha gradito per niente l'ironia fatta dall'opinionista del programma Mediaset.

Anche Filiberto ha detto la sua sull'accaduto e si è accodato a Tina Cipollari, facendo anche lui ironia sul conto della dama torinese. "Ha il doppio airbag, meglio di così", ha chiosato il cavaliere.

Si riaccende lo scontro tra Gemma e Isabella a Uomini e donne

E poi ancora nel corso della nuova puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio non sono mancati neppure nuovi momenti di scontro con la "nemica" Isabella Ricci.

In particolar modo Gemma non ha gradito il modo in cui Isabella si è comportata con lei la scorsa settimana, quasi come se avesse voluto intimorirla col suo modo di fare.

In studio, quindi, si è riaccesa nuovamente la polemica tra le due dame anche se Isabella ha ammesso di non voler più tornare su questa vicenda e di voler proseguire in tranquillità il suo percorso.