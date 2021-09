Le registrazioni di Uomini e donne sono ferme da quasi una settimana, ma sul web si discute da giorni di quello che starebbe succedendo nella vita privata di Ida Platano. Da quando si è saputo che la dama ha iniziato a frequentare Marcello, molti fan hanno cominciato a chiedersi se sia finalmente arrivato il momento per lei di voltare pagina dopo la turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri. Nelle ultime ore, però, la bresciana ha fatto una dedica social all'amica Gemma, parole che potrebbero celare una precoce crisi in corso tra lei e il cavaliere che sta frequentando.

Le parole per la 'regina' di Uomini e Donne

Negli studi di Uomini e Donne non nascono solo storie d'amore: da qualche anno a questa parte, infatti, due dame del Trono Over hanno stretto un sodalizio che le porta a difendersi a vicenda e a farsi dediche sui social network. Qualche giorno fa, Ida si è esposta su Instagram per elogiare la sua cara amica Gemma, e l'ha fatto con parole dolcissime che potrebbero celare un'interessante anticipazione sulle prossime puntate del programma Mediaset.

Dopo aver informato i follower della telefonata che aveva appena avuto con Galgani, la parrucchiera ha aggiunto: "La mia migliore amica. Quella che ripara dove gli altri feriscono. Quella che ti fa ridere come una pazza.

Quella che è in grado di farti sentire unica". "Tu", seguito da un cuoricino rosso, attestato di affetto e stima che Platano ha rivolto alla regina incontrastata del dating-show al quale partecipa da un bel po' di tempo e soprattutto con poca fortuna, proprio come la 71enne.

I dubbi sulla conoscenza iniziata a Uomini e Donne

È soprattutto una frase di quelle che Ida ha dedicato a Gemma ad aver catturato l'attenzione dei curiosi in quanto potrebbe celare un'informazione sulla sua vita sentimentale.

Quando la dama ha scritto "lei ripara dove gli altri feriscono", i fan di Uomini e Donne hanno subito pensato alla frequentazione che ha iniziato da pochissimo con un nuovo cavaliere del parterre.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate fino a oggi, fanno sapere che Platano ha avviato una conoscenza con Marcello, una new entry del cast con la quale ha subito stabilito una forte intesa.

I due sono usciti insieme e si sono scambiati dei baci in una camera d'albergo: sul più bello, però, lui si è addormentato per la stanchezza e la bresciana ci è rimasta male. Le parole che la parrucchiera ha usato sui social network per elogiare l'amica Galgani, secondo alcuni potrebbero riguardare anche una possibile crisi in corso tra lei e il ragazzo col quale sta uscendo da poche settimane.

Una settimana di stop per Uomini e Donne

Le ultime anticipazioni che sono trapelate dagli studi di Uomini e Donne, risalgono alla sera di lunedì 6 settembre. La redazione, infatti, ha deciso di mettere per un po' in stand-by le riprese del dating-show, anche perché ha già a disposizione sei nuove puntate da proporre ai telespettatori a partire da domani pomeriggio (la prima sarà trasmessa il 13 settembre ed è quella registrata il 24 agosto).

Nella settimana che va dal 13 al 19 settembre, dunque, non sono previste nuove registrazioni del format condotto da Maria De Filippi, perciò i curiosi dovranno aspettare un bel po' di giorni prima di sapere se ci sia davvero una crisi in corso tra Ida e Marcello oppure se questa conoscenza proceda nel migliore dei modi. L'edizione 2021/2022 del programma, dunque, è iniziata bene per Platano, anche perché non ha dovuto confrontarsi con l'ex Riccardo Guarnieri. Il pugliese non ha partecipato a nessuno degli appuntamenti che sono stati registrati fino a oggi, così come Roberta Di Padua.