Anticipazioni puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 24 settembre 2021 da non perdere. L'episodio andrà in onda in prima visione su Rai 1 alle 15:55, salvo cambi di palinsesto, e può essere rivisto dopo la messa in onda su RaiPlay, oppure in streaming.

Tina è tornata a casa con molti segreti e tante verità nascoste che riguardano sia il suo matrimonio con Sandro che la sua salute. La giovane Amato cerca in tutti i modi di evitare discorsi scomodi e anche di non cantare, come mai? Pare che la sua vita non sia così felice e perfetta come tutti credono.

A metterla in difficoltà sarà Giuseppe, che sta tentando in tutti i modi di non mettere a repentaglio i delicati equilibri della sua famiglia. Nel frattempo, Gabriella si accinge a dare l'addio al grande magazzino.

Puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 24 settembre 2021

Gabriella deve far fede al suo impegno e si prepara alla partenza che la porterà lontano da Milano per raggiungere Cosimo. Sarà un addio definitivo? I dubbi su un ritorno futuro ci sono, in quanto nel cast ufficiale de Il Paradiso delle Signore compare il nome dell'attrice che interpreta la talentuosa stilista, Ilaria Rossi.

Intanto, Gabriella partecipa alla sua commossa festa d'addio. Tutto il grande magazzino è triste e nulla sarà più come prima senza di lei.

Vittorio non sa come fare per trovare la sua sostituta, ma il destino gioca a suo favore.

Conti trova infatti dei bozzetti molto interessanti al Paradiso ed è deciso a proporre a Flora, la sua autrice, di diventare la nuova stilista. La giovane Ravasi sta per lasciare Milano, ma pare che i suoi piani cambieranno all'improvviso.

Tina e Giuseppe complici, anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 24 settembre

Flora, grazie alla sua "dimenticanza" - che forse non è stata poi così casuale - si fermerà a Milano e diventerà giorno dopo giorno la spina nel fianco di Adelaide e Umberto. Nel corso delle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, il segreto della contessa sarà messo in pericolo.

Giuseppe sta facendo di tutto per nascondere ad Agnese il fatto di aver scoperto di essere diventato di nuovo padre. Petra è ancora in Germania e può ancora intervenire. Ha chiesto così aiuto a Girolamo, pregandolo di far arrivare alla sua ex amante una lettera importante.

Il signor Amato prega Tina di mantenere il segreto e di non dire alla madre dell'incontro con Girolamo, certo che Agnese si insospettirebbe. Giuseppe riuscirà a nascondere alla sua famiglia di aver avuto una doppia vita in Germania? Stando alle anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, pare proprio di no: tra qualche tempo, Agnese e Salvatore verranno a sapere tutto ciò che è accaduto, con conseguenze davvero inaspettate.