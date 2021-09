Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione di Uomini e donne, vi è quella composta da Massimiliano e Vanessa. Il tronista portò a termine il suo percorso nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, arrivando al rush finale con Vanessa ed Eugenia. La love story nata in tv, però, è già scoppiata e ormai da un po' di tempo Massimiliano ha voltato pagina e, come come se non bastasse, in queste ore si è parlato di un incontro tra Massimiliano e la "non-scelta" Eugenia.

È finita tra Massimiliano e Vanessa, la coppia nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, Massimiliano e Vanessa durante l'estate hanno affrontato un momento di crisi che, alla fine, li ha portati a dirsi addio.

L'ex tronista di Uomini e donne scelse di essere sincero con le tantissime persone che lo seguono e che hanno assistito alla nascita di questa relazione nel programma di Canale 5, confermando di fatto che per delle incomprensioni caratteriali, avevano scelto di dirsi addio e intraprendere così due strade differenti.

Nonostante la rottura, però, sembrerebbe che i rapporti tra Massimiliano e Vanessa non si sarebbero deteriorati e che i due avrebbero mantenuto comunque una certa sintonia.

Il retroscena su Massimiliano e la 'non-scelta' Eugenia

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché a mettere un po' di pepe a tutta questa vicenda, ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha rivelato un retroscena sui social, frutto di una segnalazione che le è arrivata in privato da una persona anonima.

E così, Deianira, ha riportato sul suo profilo Instagram il messaggio di una persona che sostiene di aver beccato Massimiliano in compagnia di Eugenia.

A quanto pare, l'ex tronista di Uomini e donne sarebbe stato beccato proprio in compagnia di colei che all'epoca del percorso fatto nel programma dei sentimenti di Canale 5, fu la sua "non-scelta".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il pianto disperato di Eugenia alla scelta di Massimiliano

Una indiscrezione che non è passata affatto inosservata, dato che Massimiliano ed Eugenia sarebbero stati visti insieme in provincia di Trento, da soli e questo ha subito lasciato pensare ad un possibile riavvicinamento tra i due, dopo la fine della relazione con Vanessa.

Del resto, ai tempi di Uomini e donne, Eugenia non ha mai nascosto il suo reale interesse nei confronti di Massimiliano e quando apprese di non essere lei la ragazza con la quale il tronista voleva proseguire questo percorso lontani dai riflettori tv, non riuscì a trattenere le lacrime.

Il pianto disperato di Eugenia aveva colpito moltissimo gli spettatori del programma di Canale 5, compreso lo stesso Massimiliano che un po' di sentì in colpa. Tra i due ritornerà il sereno? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.