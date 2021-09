Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista di Uomini e donne da diversi anni. Nel corso di un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, il collega di Cipollari ha rivelato che fra lui e Giorgio Manetti non ci sarebbe un bel rapporto, mentre con Tina è legato da un'amicizia sincera. Riguardo alla nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, inoltre, il ballerino pugliese ha raccontato di essere propositivo e in cerca delle storie d'amore che fanno emozionare.

Uomini e Donne: fra Giorgio Manetti e Gianni Sperti i rapporti non sarebbero idilliaci

Gianni Sperti ha raccontato cosa ne pensa dell'ipotetico ritorno di Giorgio Manetti nel parterre di Uomini e Donne. Infatti, sembrerebbe che l'ex cavaliere fiorentino, rimasto single dopo la fine della sua relazione con Caterina, desideri tornare in televisione per corteggiare Isabella Ricci. A tal proposito, l'opinionista pugliese ha giudicato bizzarra la volontà di Manetti e ha rivelato: ''È risaputo che tra me e Giorgio non corra buon sangue''. Diverso, invece, è il legame che lega Gianni a Tina Cipollari, basato su un'amicizia profonda, consolidata negli anni.

Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti sono complici

Gianni, infatti, ha spiegato il rapporto con la co-opinionista di Uomini e Donne, dichiarando: ''Io e Tina siamo complici seppur diversi soprattutto nelle opinioni''. Inoltre, Sperti ha confidato di sentire spesso Cipollari, nonostante l'ex moglie di Nalli sia più impegnata di lui, essendo anche una mamma.

Gianni ha raccontato che, nelle uscite o gite fuori porta con Tina, la cosa che lo diverte di più, è ridere con la sua collega. L'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha spiegato, inoltre, che anche lontano dagli studi televisivi, lui e Cipollari discutono nello stesso modo, aggiungendo: ''Anche al ristorante, un vero spettacolo''.

Le aspettative di Gianni Sperti sulla nuova edizione di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la nuova edizione della trasmissione di Canale 5, Gianni Sperti ha spiegato di essere propositivo, proprio come ogni anno. In particolar modo, l'opinionista pugliese ha detto di essere alla ricerca dei sentimenti che fanno emozionare, oltre le persone che guardano lo show in televisione, anche lui, dichiarando: ''Uomini e Donne dura da tantissimi anni e il pubblico è sempre più affezionato probabilmente perché si immedesima nelle storie dei protagonisti, proprio come faccio io''. In merito ai nuovi tronisti, Gianni ha spiegato che sono tutti ragazzi semplici ed è rimasto colpito, in particolar modo, da Andrea Nicole. Non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire cosa accadrà nella trasmissione di Maria De Filippi e per vedere se Giorgio Manetti tornerà nel parterre.