Lo scontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip sta lasciando uno strascico polemico al Reality Show. Secondo Clarissa Selassié e Ainett Stephens la colpa degli atteggiamenti di Soleil Sorge sarebbe solamente di Sonia Bruganelli. Quest'ultima si ostinerebbe a renderla immune dalle nomination.

L'episodio 'incriminato'

Il momento di festa nella casa di Cinecittà è stato rovinato da una lite tra Alex Belli e Samy Youssef. Nel dettaglio, l'attore ha chiesto a tutti i "vipponi" di stare in silenzio per sentire una comunicazione dalla regia. Il modo in cui l'attore ha zittito i compagni d'avventura, però, non è piaciuto al modello egiziano.

La discussione tra Alex e Samy ha portato Soleil a discutere con Ainett. La 27enne italo-americana ha invitato tutti a non urlare, ma secondo Raffaella Fico avrebbe utilizzato un termine poco consono: "Basta urlare sembrate delle scimmie". A quel punto, gli equilibri nella casa più spiata d'Italia si sono spezzati.

Il commento di Clarissa

In seguito all'episodio che ha destabilizzato i concorrenti del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié si è ritrovata a parlare in giardino con Ainett Stephens. A detta della Principesse d'Etiopia, nella puntata di venerdì 1 ottobre, Soleil cercherà di giustificare la frase 'incriminata'. Secondo la sorella di Lulù e Jessica, la colpa di alcuni atteggiamenti di Sorge sarebbe da attribuire a Sonia Bruganelli: "Le ho detto che, tanto, la difenderà".

Secondo Clarissa, non si possono difendere determinati comportamenti all'interno del reality show di Canale 5. Per la sorella Selassié, invcece, Sonia dovrebbe essere obbiettiva e prendere posizione con Soleil: "Se la difende è imbarazzante per il programma". Infine, la diretta interessata ha criticato anche il meccanismo che rende immuni alcuni concorrenti: "Questa cosa delle opinioniste che salvano non è giusto".

Quest'anno infatti, le opinioniste possono salvare un concorrente dalle nomination dei loro coinquilini.

Lo sfogo di Ainett

A fare eco alle dichiarazioni di Clarissa Selassié, ci ha pensato Ainett Stephens. La modella si è detta sicura che Bruganelli difenderà Soleil. Tuttavia, la 39enne ha sostenuto che questa volta il pubblico potrebbe capire che la signora Bonolis ha un 'debole' per la 27enne italo-americana: "A casa i telespettatori non sono mica scemi".

A detta di Ainett, Sonia difenderebbe a spada tratta Soleil rendendola immune dal televoto, altrimenti i telespettatori la manderebbero subito a casa. Prima di concludere il suo discorso, Ainett ha fatto notare che Bruganelli ha sostenuto che, fino a quando avrà la possibilità di regalare l'immunità ad un concorrente, porterà avanti l'influencer. Dunque, Stephens ha tratto le sue conclusioni sull'atteggiamento della coinquilina: "Soleil si sente Dio sceso in terra perché è protetta".