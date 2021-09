Gemma Galgani è la "regina" indiscussa di Uomini e donne da oltre dieci anni: le ultime stagioni del dating-show, infatti, sono state monopolizzate dalla torinese e dai tanti colpi di scena che ha regalato ai telespettatori. Le sorprese in ordine di tempo, sono quelle che la 71enne ha fatto ai fan del programma al rientro dalla pausa estiva: dopo essersi ritoccata denti e viso, la dama del Trono Over ha migliorato l'aspetto del suo seno e delle labbra.

Le operazioni della dama di Uomini e Donne

Sono almeno quattro le operazioni alle quali si è sottoposta Gemma in questi anni: da quando è diventata il personaggio di punta di Uomini e Donne, la torinese ha deciso di ringiovanire il suo aspetto, partendo dal sorriso.

La prima cosa che Galgani ha voluto migliorare, sono stati i denti: avvalendosi dell'aiuto di un chirurgo che collaborava con il programma Selfie-Le cose cambiano (condotto da Simona Ventura), la protagonista del dating-show si è regalata una dentatura nuova e smagliante.

Nell'estate del 2020, poi, la dama del Trono Over si è rivolta nuovamente a un medico estetico per eliminare le rughe di troppo: al rientro in studio dopo le vacanze, infatti, la "regina" del format ha sfoggiato un viso più giovane grazie al lifting che aveva fatto poco tempo prima.

Le critiche alla protagonista di Uomini e Donne

Il percorso di Gemma con la chirurgia, però, non si è interrotto con il lifting dell'anno scorso. Poco prima che ricominciassero le registrazioni di Uomini e Donne, Riccardo Signoretti ha anticipato che Galgani si è rifatta il seno durante le vacanze.

Le anticipazioni delle prime puntate della nuova edizione del dating-show, hanno confermato questa notizia e hanno anche informato i telespettatori che la dama del Trono Over ha fatto delle punturine alle labbra per renderle più voluminose.

Sono due, dunque, gli interventi ai quali si è sottoposta la 71enne nell'ultimo periodo, per un totale di quattro nel giro di pochi anni.

In rete, inoltre, stanno circolando le foto del prima e del dopo della torinese, ovvero di come si è evoluto il suo aspetto fisico dal 2010 a oggi. Le immagini in questione, però, mancano di un tassello, cioè come è Gemma nel settembre 2021 dopo essersi rifatta il seno e la bocca a quasi 72 anni.

È inutile specificare che la "regina" del format Mediaset è cambiata tanto in questo decennio e si è regalata un nuovo décolleté.

Attesa per il debutto di Uomini e Donne

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, però, per Gemma non è iniziata nel migliore dei modi. Sebbene si sia rifatta il seno e le labbra per attirare l'attenzione dei cavalieri del parterre, fino ad oggi questo non è ancora successo. Le anticipazioni delle prime quattro puntate che sono state registrate, fanno sapere che Galgani non ha neppure un corteggiatore.

Questa notizia ha scatenato l'ironia e le frecciatine di Tina Cipollari, che non ha perso l'occasione per punzecchiare la sua antagonista numero uno sui ritocchini che ha fatto che, almeno per il momento, non la stanno aiutando nel raggiungimento del suo obiettivo primario: trovare il principe azzurro.

Il dating-show di Maria De Filippi riprenderà la sua regolare messa in onda lunedì 13 settembre, giorno in cui sarà trasmesso il primo appuntamento della nuova edizione (che è stato registrato il 24 agosto scorso). Domani e dopodomani (6 e 7 settembre), invece, il cast si riunirà per le riprese della quinta e della sesta puntata della stagione che è partita ancora una volta nel segno di Gemma e delle polemiche che solleva con i suoi comportamenti.