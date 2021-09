Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Love is in the air. La TV Soap, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, sta riscuotendo un successo sempre maggiore. La storia, ormai, è entrata nel vivo e ha permesso agli spettatori di affezionarsi ai personaggi, soprattutto a Serkan e a Eda.

Nella puntata dell'8 settembre, Serkan confesserà i suoi sentimenti a Eda durante una conversazione sul viaggio a Parigi. La ragazza, però, poco dopo, sarà sconvolta dall'arrivo di sua nonna. Perderà il controllo e le si scaglierà contro. Serkan, per fortuna, riuscirà a impedire il peggio.

Intanto, Alexander chiederà ad Ayfer di uscire.

Anticipazioni di Love is in the air di mercoledì 8 settembre: Serkan si dichiarerà a Eda

Nella puntata dell'8 settembre di Love is in the air, Eda deciderà di organizzare una sorpresa per Ayfer. La donna, infatti, è in procinto di festeggiare il suo compleanno. La premurosa nipote penserà di portarla a pattinare sul ghiaccio e di invitare anche tutti i suoi amici.

Intanto, Eda e Serkan avranno modo di vivere un momento molto romantico. Sembrerà quasi di tornare ai vecchi tempi perché l'uomo si mostrerà molto gentile e le racconterà il suo piano per il viaggio a Parigi. Serkan, inoltre, non riuscirà a trattenere i suoi sentimenti e, travolto dalle emozioni, le confesserà di essere ancora innamorato di lei.

Trama dell'8 settembre di Love is in the air: Eda attaccherà sua nonna

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Eda e i suoi colleghi non vedranno l'ora si sapere qualcosa sulla gara d'appalto. Gli animi si entusiasmeranno quando riceveranno notizie positive, ma la gioia di Eda non durerà a lungo perché, poco dopo, scoprirà l'identità del nuovo socio della Art Life.

Si tratta di sua nonna, con la quale non ha assolutamente un buon rapporto.

Eda avrà una reazione incontrollata e lascerà fuoriuscire tutta la sua rabbia. Il suo primo istinto sarà quello di gettarsi contro la donna, ma per fortuna verrà fermata.

Alexander chiederà ad Ayfer di uscire insieme

Nella puntata dell'8 settembre, tutti rimarranno sconvolti dalla reazione di Eda.

Serkan riuscirà ad allontanarla dalla nonna, ma l'avvertirà di fare attenzione al suo comportamento. Eda, però, non si darà dissuadere dalle sue parole. I suoi sospetti, inoltre, verranno confermati quando ascolterà una conversazione riguardante i piani meschini di sua nonna.

Intanto, lo chef Alexander sarà desideroso di trascorrere un po' di tempo con Ayfer. Le chiederà di incontrarlo, ma la timidezza della donna prenderà il sopravvento e la spingerà a coinvolgere l'associazione benefica di Aydan.