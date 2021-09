Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che tornerà in onda dal 13 settembre in poi su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che questo pomeriggio 6 settembre, i protagonisti del trono classico e over sono ritornati in studio per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda tra settembre e ottobre su Canale 5. I colpi di scena non sono mancati e Gemma si è ritrovata ancora senza cavalieri.

Registrazione Uomini e donne del 6 settembre, anticipazioni: Gemma senza pretendenti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 6 settembre, rivelano che Gemma Galgani si è ritrovata nuovamente al centro dello studio, lamentandosi del fatto che non ci fossero pretendenti pronti a mettersi in gioco per conquistarla.

Come è già accaduto nel corso della registrazione della scorsa settimana, anche questa volta non ci sono stati pretendenti che hanno richiesto alla redazione del programma di poter venire in studio per corteggiarla e provare così a conquistare il suo cuore.

Un durissimo colpo per Gemma che, proprio quest'anno, ha scelto di rimettersi in sesto con tanto di nuova operazione chirurgica al seno, con la quale si è presentata al pubblico del programma Mediaset con questa importante novità che la riguarda.

Gemma si scaglia contro Tina

Ebbene, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne rivelano che la reazione di Gemma per la mancanza di corteggiatori non si è fatta attendere e ancora una volta, la dama torinese ha puntato il dito contro la sua nemica giurata, Tina Cipollari.

Gemma, infatti, si è lamentata del fatto che la causa di tutto ciò sarebbe proprio Tina e i commenti che costantemente emette sul suo conto. Per questo motivo, tra le due protagoniste della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, si è accesa subito la miccia e ci sono state nuove accese discussioni verbali.

Insomma, anche quest'anno, il clima tra Gemma e Tina non è affatto dei migliori e le due sono già ai "ferri corti" a poche settimane dall'inizio delle registrazioni di questa nuova edizione.

Ida si frequenta con Marcello: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, sempre nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 6 settembre, si è avuto modo di parlare anche del percorso della dama Ida Platano.

Come era già successo nelle scorse settimane, Ida è uscita ancora con il cavaliere Marcello, una delle new entry di questa edizione del trono over.

I due hanno scelto di proseguire la frequentazione e quindi stanno continuando ad uscire insieme così da potersi conoscere meglio.

Per quanto riguarda il trono classico, Nicole è uscita in esterna con un ragazzo di nome Gabrio mentre Matteo si è visto in esterna con la corteggiatrice Noemi.