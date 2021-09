Un nuova puntata di Uomini e donne è stata registrata nella giornata di martedì 31 agosto 2021 e, grazie alle anticipazioni pubblicate sul web, si apprende che a essere al centro della scena è stata principalmente Ida Platano. Ma non solo.

I ritocchini di Gemma non sembra abbiano portato alcun frutto. Per la dama, infatti non è arrivato alcun corteggiatore. Occasione questa che ha dato a Tina Cipollari la possibilità di ironizzare sulla dama torinese, sempre in cerca della sua anima gemella.

Ida e Marcello: dopo il bacio un fuori programma

L'ex di Riccardo Guarnieri racconta in studio della sua frequentazione con Marcello.

Tra i due c'è un grande feeling. Dopo aver parlato a lungo nella camera d'albergo, sembra sia scattato pure un bacio. Durante il loro incontro però c'è stato un fuori programma. Mentre lei gli accarezzava i capelli parlando della sua vita, lui si è addormentato. Una cosa che certo non è piaciuta alla Platano.

Marcello si è giustificato dicendo che in questi ultimi giorni è molto stanco. Raggiungere Roma per le ultime registrazioni del programma lo ha sfiancato. E molto commosso ha ribadito che è molto interessato alla dama.

Matteo e Gioele si contendono una ragazza

Com'è andata invece ai giovani del Trono Classico? Joele e Matteo si sono incontrati con la stessa persona. La cosa ha fatto innervosire non poco Matteo che non ha apprezzato che una ragazza possa uscire contemporaneamente con due persone.

Con queste motivazioni il giovane ha deciso di non proseguire la conoscenza della ragazza, anche se quest'ultima ha confessato il maggior interesse nei suoi riguardi rispetto a Joele.

Lite tra Gianni e Stefano

Perché uscire con una persona per poi arrivare sotto i riflettori e incominciare a criticarla pubblicamente? Questo è ciò che è accaduto a Stefano, che dopo essere uscito con una ragazza molto piacente e mora, l'ha poi 'denigrata' una volta arrivati in studio.

Questo atteggiamento non è piaciuto per niente allo storico opinionista del programma, che ha detto la sua sulla questione. Difendendo a spada tratta la giovane e attaccando il cavaliere per questo suo comportamento poco elegante.

Ma non è tutto. Gianni, infatti, ha rinfacciato al cavaliere di avere una cattiva abitudine, cioè quella di parlare male delle dame che frequenta fuori dagli studi televisivi una volta finite le registrazioni.

Stefano ha perfino rivelato anche alcuni particolari intimi delle donne con cui esce. Una cosa che non farebbe onore a nessun uomo. Da qui la nuova bordata di Sperti contro il cavaliere.

Ma quanto si deve attendere ancora per vedere in tv la prima puntata di Uomini e Donne? Il celebre format condotto da Maria De Filippi torna da lunedì 13 settembre alle 14:45 su Canale 5.