Le prossime trame di Brave and Beautiful si faranno ancor più avvincenti nel momento in cui Hulya partorirà il piccolo Muzaffer. La neo mamma non vorrà saperne del neonato e, visto che sarà saltato l'accordo con Cahide, deciderà di abbandonare il bambino sull'uscio di casa Korludag. Tahsin deciderà di accettare in casa il pargoletto.

Korhan scopre la messinscena di Cahide grazie a Hulya

Le tante bugie dette da Cahide a Korhan e a tutto il resto della famiglia, staranno per venire alla luce. Sarà Hulya infatti, a svelare a Korhan che la moglie ha inscenato una finta gravidanza, prendendolo in giro per tutto questo tempo.

Come prevedibile, la sconvolgente notizia porterà alla fine del matrimonio tra Cahide e Korhan, il quale in seguito, tenterà persino di togliersi la vita. Fortunatamente Suhan e Cesur arriveranno appena in tempo per evitare che accada l'irreparabile. Ironia della sorte, Cahide scoprirà di essere realmente incinta di due mesi ma ciò non servirà a ottenere il perdono della famiglia Korludag.

Hulya partorisce e abbandona il piccolo Muzaffer a casa di Tahsin

Con il prosieguo delle puntate, in Brave and Beautiful arriverà il momento del parto per Hulya. La donna sarà alla luce il piccolo Muzaffer. Hulya però non ne vorrà sapere nulla del bambino e sarà furiosa con la sua ex complice Cahide. Hulya quindi, inviterà l'ex signora Korludag a rispettare gli impegni presi e ad occuparsi del bambino ma Cahide non ne vorrà sapere visto che aspetterà un figlio tutto suo.

A questo punto Hulya prenderà una drastica decisione e lascerà il neonato sulla porta di casa Korludag. Accanto al piccolo Muzaffer lascerà anche un biglietto nel quale dirà che Cahide saprà dare tutte le risposte sull'origine della creatura.

Tahsin decide di tenere il figlio di Hulya alla villa

In Brave and Beautiful, Suhan racconterà al padre dell'accordo stipilato da Cahide con Hulya.

In seguito, Tahsin affronterà l'ex nuora per poi recarsi proprio da Hulya. Quest'ultima riuscirà ad impietosire il cattivo della soap Tv turca parlandogli della sua impossibilità a crescere il piccolo Muzaffer. Tahsin quindi, deciderà di tenere il piccolo alla villa anche se, ben presto, si accorgerà che Reyhan non potrà badare al neonato da sola.

Per questo motivo, penserà di assumere una bambinaia. Ben presto, a Tahsin verrà pure un'altra idea e succederà nel momento in cui l'ex nuora Cahide si recherà da lui mostrandogli il test del DNA del figlio che attende. Tahsin, constatato che il bambino che aspetta è effettivamente figlio di Korhan, farà una proposta alla donna. Se si prenderà cura di Muzaffer, lui sarà disposto a raccoglierla a casa Korludag. Cosa deciderà di fare Cahide? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Brave and Beautiful.