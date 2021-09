In questi giorni sul web si fa strada un Gossip riguardante Tina Cipollari: potrebbe essere stata tradita. Dopo che le anticipazioni di una recente puntata hanno parlato della presunta rottura tra l'opinionista e Vincenzo Ferrara, alcuni rumor sostengono che il toscano farebbe già coppia con un'altra persona, forse un'ex dama del Trono Over non troppo conosciuta.

Aggiornamenti sul privato della protagonista di Uomini e Donne

Sarebbe finita nel peggiore dei modi l'ultima relazione di Tina. Le anticipazioni di una puntata di Uomini e Donne, che è stata registrata nei giorni scorsi, hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale l'opinionista avrebbe confessato di essere tornata single durante l'estate.

Visto che questo momento non è ancora andato in onda su Canale 5 (il dating show riprenderà la sua regolare programmazione a partire dal 13 settembre), non c'è certezza sul fatto che Cipollari abbia messo fine alla sua storia d'amore con Vincenzo.

Chi ha partecipato alle riprese di fine agosto, però, ha raccontato che la collega di Gianni Sperti è apparsa piuttosto provata dalla notizia, come se la rottura fosse stata la conseguenza di un comportamento scorretto dell'ormai ex fidanzato.

Attesa per i chiarimenti negli studi di Uomini e Donne

Tina, dunque, non solo non farebbe più coppia con Vincenzo, ma sarebbe a conoscenza del fatto che lui starebbe frequentando già un'altra persona. Gossip dell'ultimo periodo, infatti, sostengono che il ristoratore toscano sarebbe legato alla donna con la quale avrebbe tradito Cipollari, una concittadina la cui identità non è ancora trapelata.

I siti che stanno riportando quest'indiscrezione sull'opinionista di Uomini e Donne aggiungono che la presunta nuova fiamma di Ferrara potrebbe essere un volto già noto al pubblico di Canale 5. Si vocifera, infatti, che l'uomo l'avrebbe tradita con una signora che faceva parte del cast del Trono Over non molto tempo fa.

La dama in questione, però, non sarebbe mai stata protagonista della scena come Gemma, Ida o Isabella: si tratterebbe di un personaggio secondario che nel dating show è stata solo di passaggio.

Il 13 settembre debutta il nuovo Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul presunto tradimento ai danni di Tina, i fan di Uomini e donne attendono con curiosità le anticipazioni delle puntate che saranno registrate lunedì 6 e martedì 7 settembre.

Dopo qualche giorno di pausa, infatti, il cast del dating show si riunirà per dare vita a due nuovi appuntamenti con l'edizione 2021/2022, quelli che saranno trasmessi in televisione attorno alla fine del mese in corso.

Le vacanze del format di Maria De Filippi, ormai, sono finite da un paio di settimane, ma la regolare programmazione riprenderà ufficialmente tra sette giorni, ovvero lunedì 13, quando andrà in onda la puntata di debutto della nuova stagione.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios fanno sapere che Gemma Galgani ha ammesso di essersi rifatta il seno e le labbra durante lo stop, Ida Platano ha baciato Marcello in camera d'albergo, ma lui si è addormentato subito dopo la stanchezza, Gianni Sperti e Armando Incarnato hanno litigato sui soliti argomenti (così come Tina e la dama torinese), i nuovi tronisti sono quattro e si chiamano Joele, Matteo, Andrea Nicole e Roberta.

Assenti alle prime registrazioni del Trono Over Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: i due, dopo essersi lasciati, non sono stati riconfermati nel cast.