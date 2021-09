Prosegue l'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno dei nuovi inaspettati colpi di scena che non passeranno inosservati. Occhi puntati in primis sulle vicende di Sirin che, dopo aver conosciuto Riza, scomparirà nel nulla. Intanto Hulya, dopo aver messo al mondo il bambino che doveva 'cedere' a Cahide, deciderà di abbandonare suo figlio.

Riza ospite in casa di Cesur: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful che arrivano dalla Turchia, rivelano che, dopo la confessione di Adalet, la quale si assumerà le colpe per la morte del padre di Cesur e del direttore dell'orfanotrofio, Riza verrà scarcerato e potrà così tornare in assoluta libertà.

Ben presto, però, il perfido uomo continuerà a tessere i suoi inganni, al punto da riuscire ad ottenere ospitalità in casa di Cesur: quest'ultimo, infatti, spera di poter avere nuove informazioni sulla morte del padre e in questo modo mettere alle strette Tahsin. Dopo essersi stabilito in casa di Cesur, Riza comincerà a stringere dei rapporti con la domestica Sirin: quest'ultima, fin dal primo momento, si renderà conto che l'ospite del suo signore, non è affatto una persona limpida.

Sirin sparisce nel nulla

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Sirin scoprirà che in camera di Riza c'è una cartellina segreta: la donna deciderà di fare di testa sua e, dopo essersi introdotta in camera dell'uomo, prenderà in mano questa cartellina per scoprire cosa c'è dentro.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Riza custodisce diverse foto di Suhan che manderanno in tilt la domestica. Tuttavia, Sirin verrà beccata dall'uomo e, da quel momento in poi, si perderanno le sue tracce per diverse ore. Per fortuna, però, la sua sparizione non avrà esiti tragici. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame turche delle nuove puntate della soap opera di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la vendetta di Hulya nei confronti di Cahide.

Hulya abbandona suo figlio: anticipazioni turche Brave and Beautiful

La moglie di Korhan, dopo aver scoperto di essere realmente incinta, deciderà di non tenersi più il bambino che aveva commissionato a Hulya. La reazione di quest'ultima non sarà affatto delle migliori e di fronte a questo rifiuto, comincerà a ricattare la donna, al punto da svelare a Korhan tutta la verità sulla finta gravidanza.

Sta di fatto che, dopo aver messo al mondo suo figlio, Hulya non ci penserà su due volte ad abbandonarlo e lo farà lasciandolo da solo sull'uscio della porta di casa Korludag, precisando con un bigliettino che Cahide avrebbe saputo dare tutte le spiegazioni.