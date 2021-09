I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, si è tornato a parlare delle vicende di Gemma Galgani. La dama torinese continua ad essere al centro dell'attenzione, complice il fatto che nonostante le ultime operazioni chirurgiche non ci sono nuovi pretendenti pronti a conoscerla e ad approfondire la frequentazione. Tina Cipollari, quindi, ha scelto di andare in prima persona al centralino del programma per parlare col pubblico che chiama per prendere parte al programma.

Tina Cipollari va al centralino di Uomini e donne e critica Gemma

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, è stato trasmesso il resoconto dell'avventura di Tina Cipollari al centralino del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

L'opinionista, seppur per un solo giorno, si è cimentata in questa nuova esperienza ed ha avuto modo di rispondere in prima persona alle varie chiamate che arrivavano, molte delle quali legate proprio alla dama torinese.

Così, parlando con una signora che ha chiamato al centralino di Uomini e donne, Tina non ha perso occasione per "sparlare" e criticare duramente la sua nemica giurata, che continua imperterrita a cercare il grande amore della sua vita in televisione.

'È una vergogna', sbotta Tina contro Gemma Galgani

"Certo si è rifatta il seno, in più si è rifatta anche le labbra. Ma secondo lei, ha un senso rifarsi il seno a quell'età? È una vergogna, lo penso anche io", ha ammesso Tina parlando al telefono al centralino del programma di Canale 5.

"Lei va a puntare sul fisico. Prima la dentiera, poi il lifting. Ma tanto, secondo me, lei a fine stagione uscirà dal programma da sola", ha chiosato Tina Cipollari facendo così questa previsione su quello che sarà il destino della dama torinese alla fine di questa ennesima edizione del programma dei sentimenti Mediaset.

Tina parla con una signora al telefono

#uominiedonne pic.twitter.com/tfVWOVPiMN — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 28, 2021

Gemma delusa per l'assenza di nuovi pretendenti a Uomini e donne

Ma sarà davvero così?

A distanza di ben dodici anni dall'inizio della sua avventura a Uomini e donne, Gemma riuscirà a trovare la persona giusta con la quale poter costruire qualcosa di serio lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere?

In attesa di scoprirlo, la dama torinese nel corso della puntata di questo pomeriggio, ha voluto affrontare il problema legato all'assenza di nuovi pretendenti per lei.

La dama ha ammesso di essere un po' delusa, dato che dopo tutti questi anni di permanenza a Uomini e donne, non le era mai successo di non ricevere neppure un invito per un semplice caffè, da parte di uno dei cavalieri presenti nel parterre maschile del programma.