Ha dimostrato per l'ennesima volta di non essere solo una grande artista ma anche e soprattutto una ragazza dal cuore nobile: Giulia Stabile, durante la registrazione di Tu si que vales che ha avuto luogo ieri lunedì 27 settembre, ha rifiutato di esibirsi per grande rispetto nei confronti di un concorrente che si trovava sul palco. La vincitrice di Amici 20, ormai presenza fissa al tavolo dei conduttori dello show di Canale 5, sebbene fosse stata invitata a danzare, ha deciso di restare seduta al suo posto per non rubare la scena a un concorrente 'speciale'.

Il concorrente in questione, infatti, affetto da disabilità, si è esibito con un numero di danza.

Giulia Stabile: un'artista dal cuore d'oro

Diventa ogni giorno più matura Giulia Stabile: oltre a migliorare sempre di più nella sua arte con grande sacrificio e impegno così come è sempre stata abituata a fare, Giulia sta crescendo anche a livello umano. Dopo l'esibizione di un concorrente disabile con un numero di ballo durante la registrazione di Tu si que vales, Gerry Scotti ha chiesto alla ballerina romana di esibirsi con il talento sul palco. A quel punto anche il pubblico, memore della magnetica improvvisazione con il coreografo francese Sadeck, ha incitato Stabile. Quest'ultima, però, stupendo in positivo tutti, ha detto di no: quello era il momento del concorrente e non il suo.

Una vera artista capace di mettersi da parte per un momento senza dimostrare smanie di protagonismo: il pubblico, sebbene desideroso di vedere la sinuosa ballerina danzare, non ha potuto che apprezzare la scelta della diciannovenne. Anche il popolo del web, non appena si è diffusa l'anticipazione, ha esaltato il gesto nobile di Giulia, la quale riveste un ruolo molto importante a Tu si que vales nel rendere partecipe il pubblico presente in studio durante le esibizioni.

Samuele Barbetta con la sua crew nello show di Canale 5

Le emozioni per Giulia non sono finite: durante la registrazione di ieri si è presentato sul palco Samuele Barbetta, il ballerino con cui Stabile ha condiviso molte coreografie all'interno della scuola di Amici. Il ballerino si è esibito con la sua crew, di cui fa parte anche la fidanzata.

Terminata l'esibizione, che ha portato il danzatore a superare il turno, Giulia ha abbracciato il suo amico per il quale nutre affetto ma anche ammirazione.

Insomma, una puntata intensa per la professionista di Amici 21 che ha anche presentato dei talenti. L'affiatamento con Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, inoltre, aumenta di puntata in puntata segno che la ballerina ha la capacità di farsi apprezzare da tutti per la sua arte e per la sua personalità rara e genuina.