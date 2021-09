Manuela Arcuri non ha avuto, sin qui, una carriera in discesa e caratterizzata soltanto da momenti felici. La 44enne laziale è stata costretta ad affrontare episodi molto complicati dovuti a diverse molestie sessuali di cui è stata vittima, in particolare, da giovane sui set. "Mi dicevano fai vedere il seno", ha dichiarato l'attrice in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.

Le parole di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri ha deciso di rivelare pubblicamente alcuni tristi episodi di molestie sessuali che ha dovuto affrontare. La bellissima attrice ha ricevuto, da giovane, inviti abbastanza spinti a cui lei, che si sentiva ancora piccola, non sapeva come replicare.

Se dovesse capitare un evento del genere al giorno d'oggi, la 44enne ha dichiarato che tirerebbe uno schiaffo all'autore. La donna, nata vicino Frosinone, ha svelato che in alcuni casting a cui prendeva parte oltre alle classiche domande che vengono rivolte, ossia il nome, l'età e da dove proviene, le chiedevano di mostrare il suo seno. "Erano dei depravati", ha detto Manuela Arcuri in un'intervista al Quotidiano Nazionale, aggiungendo che dopo due o tre volte lei chiedeva la motivazione per la quale avrebbe dovuto far vedere il suo seno se non vi erano scene che lo richiedevano.

Manuela Arcuri: 'Succede nel cinema come in altri posti di lavoro'

"Succede nel cinema come in altri posti di lavoro".

Queste le parole utilizzate da Manuela Arcuri in riferimento alle molestie sessuali. Non è una questione che va circoscritta esclusivamente al mondo dello spettacolo. Focalizzandosi, in particolare, sul cinema, la laziale ha dichiarato che in un rapporto tra regista e attrice, il primo avverte di essere in una posizione di superiorità e avere il coltello dalla parte del manico.

Non manca chi, secondo il racconto di Arcuri, approfitta di questa situazione. Nel corso dei primi provini a cui ha partecipato, capitava chi tentava di allungare la mano o le toccava la gamba. Nonostante Manuela respingeva quelle avances, l'autore del gesto riprovava. D'altra parte, la 44enne ha dichiarato che lei era molto giovane e non aveva la forza per mandare a quel paese chi aveva simili comportamenti.

La chiusura della Ares

Manuela Arcuri ha successivamente rivelato che con la nascita di suo figlio Mattia, ha ritenuto opportuno prendersi una pausa dal mondo del lavoro. In seguito, però, al suo ritorno è avvenuto un evento negativo con la chiusura della sua casa di produzione, la Ares. Poi è stata la volta della pandemia da Coronavirus che si è aggiunta ad anni difficili. Ma Arcuri non ha intenzione di perdere la speranza, convinta che anche le difficoltà possano trasformarsi in opportunità.