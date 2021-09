Continuano gli appuntamenti con le puntate inedite di Un posto al sole. La TV Soap, al momento, va in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:45.

Le anticipazioni dal 13 al 17 settembre portano alla luce numerosi colpi di scena. Le avventure dei protagonisti saranno caratterizzate da tante sorprese e intrighi amorosi. In particolare, Renato dovrà sostenere un difficile interrogatorio, mentre a Niko verrà impedito di andare in ospedale a trovare Susanna. Marina sarà preoccupata per i comportamenti di Fabrizio e Silvia non saprà chi scegliere tra Michele e Giancarlo.

Filippo, nel frattempo, si rivolgerà al suo psicologo a causa dei suoi dubbi.

Anticipazioni di Un posto al sole, dal 13 al 17 settembre: Niko non potrà andare in ospedale da Susanna

La situazione per Renato diventerà sempre più complicata. I sospetti della polizia aumenteranno e, assieme a Niko, sarà costretto a mettersi alla ricerca di un avvocato difensore. Inoltre, al ragazzo verrà imposto l'obbligo di non entrare in contatto con Susanna. Questo significherà non poterle far visita in ospedale. Come la prenderà Niko? Proverà a trovare una scappatoia?

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nelle puntate dal 13 al 17 settembre, Fabrizio verrà messo sotto pressione dalle critiche ricevute per il suo spot pubblicitario.

Questo gli causerà un notevole nervosismo e lo spingerà ad agire d'impulso. Il cambio di atteggiamento di Fabrizio non sfuggirà agli occhi attenti di Marina che non potrà fare a meno di preoccuparsi per tutta quella malcelata aggressività.

Un posto al sole, trame fino al 17 settembre: Filippo e Silvia saranno travolti dai dubbi

Stando ai recenti spoiler su Un posto al sole, il rapporto tra Filippo e Serena sarà sempre più complesso. La presenza di Viviana, inoltre, non contribuirà certo a calmare gli animi. Filippo, combattuto tra il desiderio di riportare alla luce i vecchi sentimenti per Serena e l'attrazione che prova per Viviana, si abbandonerà a un lungo discorso con il suo psicologo.

La speranza sarà quella di riuscire a fare chiarezza nel suo cuore.

Anche Silvia sarà travolta da dubbi. Non si sentirà pronta a rinunciare a Michele, ma anche il legame con Giancarlo, per lei, sarà molto importante. Cosa deciderà di fare?

Renato sosterrà un interrogatorio

Nelle puntate dal 13 al 17 settembre di Un posto al sole, Renato dovrà recarsi in commissariato per sostenere un interrogatorio. Per fortuna, la sua famiglia lo aiuterà ad affrontare questo difficile momento e lo supporterà con tutto l'affetto possibile.

Le anticipazioni si concentrano anche sui tentativi di Giulia di allontanare Adele da Manlio e sull'incontro tra Rossella e Riccardo.