Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 13 al 17 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori di Rai 3 assisteranno.

In particolare Renato verrà indicato come sospettato per l'aggressione a Susanna e per questo motivo, Adele pressata da Manlio, vieterà ai Poggi di far visita a sua figlia in ospedale.

Rossella farà fatica a tenere un comportamento professionale a causa della presenza di Riccardo.

Silvia invece continuerà a dividersi tra Michele e Giancarlo.

Filippo diviso tra l'attrazione per Viviana e il desiderio di famiglia

Tra Filippo e Serena la situazione non accennerà a migliorare a causa della presenza di Viviana sia nella vita privata che in quella professionale dell'uomo. In particolare Filippo sembrerà diviso tra l'attrazione che prova per Viviana e il desiderio di ritrovare la sua famiglia, pertanto farà fatica a ritrovare il suo equilibrio emotivo.

La polizia intanto comincerà a designare come sospettato principale per l'aggressione a Susanna un abitante di palazzo Palladini.

A causa di Lollo, si creeranno delle inaspettate tensioni tra Guido e Alberto.

Per Renato la situazione si farà sempre più complicata e la sua famiglia gli si stringerà intorno per confortarlo.

Renato è sospettato

Per la polizia Renato verrà designato come uno dei possibili sospettati per l'aggressione a Susanna e, insieme a suo figlio, si metterà alla ricerca di un avvocato che possa difenderlo. Anche una persona molto vicina a Susanna comincerà a dubitare della sua estraneità ai fatti.

Intanto Filippo nel corso del suo consueto appuntamento con lo psicologo, gli spiegherà il motivo per cui non riesce a riavvicinarsi a sua moglie e a sua figlia.

Viviana partirà per Tenerife, mentre Rossella incontrerà nuovamente Riccardo.

Niko si opporrà al divieto di far visita a Susanna imposto dalla sua famiglia. Per questo motivo il ragazzo cercherà di confrontarsi con Adele, la quale verrà pressata da Manlio al fine di vietare ai Poggi di far visita a sua figlia in ospedale.

Per Rossella risulterà molto difficile mantenere un atteggiamento professionale in corsia a causa della presenza di Riccardo.

Fabrizio dovrà fronteggiare le critiche del web

Per Fabrizio arriverà un duro e faticoso momento da affrontare a causa delle critiche del web contro il suo spot. Per questo motivo l'uomo diventerà sempre più scontroso e irascibile.

Adele invece, pentita per il suo comportamento, cercherà di scusarsi con la signora Poggi. Silvia continuerà a tormentarsi a causa delle sua situazione, divisa tra Michele e Giancarlo.

Per Renato Poggi arriverà il momento di sostenere il difficile interrogatorio con Torre. Giulia continuerà a preoccuparsi per Adele, temendo che quest'ultima possa ancora farsi influenzare dal suo ex marito Manlio.

Intanto Silvia, stanca del peso della sua "doppia vita", si confiderà con Mariella.

Infine Marina Giordano intanto si ritroverà a fare i conti con il duro e scontroso carattere di Rosato.